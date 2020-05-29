В Иваново огородили забором спортплощадку в жилом комплексе

ЯРОСЛАВЛЬ, 29 мая – РИА Новости. Власти Власти Иваново приняли решение оградить деревянным забором спортивную площадку в крупном жилом комплексе, где, несмотря на запреты, собирались люди, что опасно в условиях пандемии COVID-19, сообщила РИА Новости в пятницу помощник главы города Анна Лобанова.

В соцсетях появилось фото, как рабочие ограждают крепким деревянным забором спортивную площадку в окружении многоэтажек. По данным пользователей, это происходит в городе Иваново.

"Эта спортивная площадка находится в крупном жилом комплексе и пользуется большой популярностью. Здесь всегда огромное количество народу, что запрещено в нынешних условиях. Мы пытались вешать запретительные таблички, даже выставляли охрану, но это не помогает. В итоге городской комитет по спорту принял решение оградить площадку забором", - сказала Лобанова.

По ее словам, это произошло в среду. Собеседница агентства отметила, что пока нет прогнозов, когда площадку вновь откроют для занятия спортом.

На официальной странице городской администрации в социальной сети Instagram власти отмечают, что поводом для принятия кардинального решения стало "большое количество жалоб через социальные сети на нарушение указа губернатора Ивановской области по нераспространению новой коронавирусной инфекции". В городе продолжает действовать запрет на проведение занятий физической культурой и спортом, в том числе на территории спортивных площадок во дворах жилых домов, говорится в сообщении.