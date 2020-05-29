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Распространение нового коронавируса
2020-05-29T12:33
https://ria.ru/20200529/1572166826.html
В Иваново огородили забором спортплощадку в жилом комплексе
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572168717_0:120:1280:840_1036x0_80_0_0_21c7550b7917215fcfe28a21fb85547e.jpg
РИА Новости

В Иваново огородили забором спортплощадку в жилом комплексе

12:09 29.05.2020 (обновлено: 12:33 29.05.2020)
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© Фото предоставлено РИА НовостиСпортплощадка в жилом комплексе, которую огородили забором в Иваново
Спортплощадка в жилом комплексе, которую огородили забором в Иваново
© Фото предоставлено РИА Новости
ЯРОСЛАВЛЬ, 29 мая – РИА Новости. Власти Иваново приняли решение оградить деревянным забором спортивную площадку в крупном жилом комплексе, где, несмотря на запреты, собирались люди, что опасно в условиях пандемии COVID-19, сообщила РИА Новости в пятницу помощник главы города Анна Лобанова.
В соцсетях появилось фото, как рабочие ограждают крепким деревянным забором спортивную площадку в окружении многоэтажек. По данным пользователей, это происходит в городе Иваново.
"Эта спортивная площадка находится в крупном жилом комплексе и пользуется большой популярностью. Здесь всегда огромное количество народу, что запрещено в нынешних условиях. Мы пытались вешать запретительные таблички, даже выставляли охрану, но это не помогает. В итоге городской комитет по спорту принял решение оградить площадку забором", - сказала Лобанова.
По ее словам, это произошло в среду. Собеседница агентства отметила, что пока нет прогнозов, когда площадку вновь откроют для занятия спортом.
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18 мая, 15:44Распространение нового коронавируса
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На официальной странице городской администрации в социальной сети Instagram власти отмечают, что поводом для принятия кардинального решения стало "большое количество жалоб через социальные сети на нарушение указа губернатора Ивановской области по нераспространению новой коронавирусной инфекции". В городе продолжает действовать запрет на проведение занятий физической культурой и спортом, в том числе на территории спортивных площадок во дворах жилых домов, говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ИвановоОбщество
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