В Индонезии число заразившихся коронавирусом превысило 25 тысяч

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Индонезии за сутки выросло на 678 и превысило 25 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.
Накануне в стране за сутки было выявлено 687 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего в Индонезии коронавирусом заразились 25 216 человек, 1 520 скончались, более 6,4 тысячи - выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,6 миллиона случаев заболевания, умерли более 350 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.