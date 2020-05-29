В Ингушетии число жертв коронавируса выросло до 52

НАЛЬЧИК, 29 мая – РИА Новости. Общее число скончавшихся пациентов с Общее число скончавшихся пациентов с коронавирусом Ингушетии выросло до 52, за сутки умерли еще два человека, сообщили РИА Новости в региональном оперативном штабе.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлены 1955 случаев заболевания коронавирусом, скончались 50 человека, в том числе муфтий республики.

"За сутки умерли два человека – мужчины 1956 и 1963 годов рождения, оба имели сопутствующие заболевания", - сказал собеседник агентства.

По данным штаба, за сутки в регионе выявлено 45 новых случаев заболевания коронавиусом, всего 2 тысячи проб, положительных на COVID-2019. Выздоровели еще 30 человек, всего их - 818.

Всего в республике госпитализировано 507 человек, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 - 309, из них 31 пациент находится в тяжелом состоянии в реанимации, включая 6 человек, подключенных к аппаратам ИВЛ.

Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 4391 человека, остается под наблюдением в условиях самоизоляции на дому 797 человек.