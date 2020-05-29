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Распространение нового коронавируса
2020-05-29T12:07
https://ria.ru/20200529/1572166701.html
В Ингушетии число жертв коронавируса выросло до 52
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1036x0_80_0_0_96dc0843a2056f4e26a10663d3d0ea5e.jpg
РИА Новости

В Ингушетии число жертв коронавируса выросло до 52

12:07 29.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 29 мая – РИА Новости. Общее число скончавшихся пациентов с коронавирусом в Ингушетии выросло до 52, за сутки умерли еще два человека, сообщили РИА Новости в региональном оперативном штабе.
Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлены 1955 случаев заболевания коронавирусом, скончались 50 человека, в том числе муфтий республики.
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"За сутки умерли два человека – мужчины 1956 и 1963 годов рождения, оба имели сопутствующие заболевания", - сказал собеседник агентства.
По данным штаба, за сутки в регионе выявлено 45 новых случаев заболевания коронавиусом, всего 2 тысячи проб, положительных на COVID-2019. Выздоровели еще 30 человек, всего их - 818.
Всего в республике госпитализировано 507 человек, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 - 309, из них 31 пациент находится в тяжелом состоянии в реанимации, включая 6 человек, подключенных к аппаратам ИВЛ.
Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 4391 человека, остается под наблюдением в условиях самоизоляции на дому 797 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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