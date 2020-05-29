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2020-05-29T12:05
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На востоке Москвы трамвай сошел с рельсов
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571601874_0:322:3070:2048_1036x0_80_0_0_04d7bc6798eaad162d50b6cc909b5b04.jpg
РИА Новости

На востоке Москвы трамвай сошел с рельсов

12:05 29.05.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкТрамвай в Москве
Трамвай в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Трамвай в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Движение трамваев остановлено на востоке Москвы после схода колесной пары одного из вагонов, люди не пострадали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"На пересечении Богородского шоссе с Ростокинским проездом произошел сход задней колесной пары трамвая маршрута 4(Л)", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в результате ДТП пострадавших нет. На место происшествия уже прибыла ремонтная бригада. Для перевозки пассажиров задействованы три компенсационных автобуса.
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