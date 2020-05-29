На востоке Москвы трамвай сошел с рельсов

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Движение трамваев остановлено на востоке Москвы после схода колесной пары одного из вагонов, люди не пострадали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"На пересечении Богородского шоссе с Ростокинским проездом произошел сход задней колесной пары трамвая маршрута 4(Л)", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в результате ДТП пострадавших нет. На место происшествия уже прибыла ремонтная бригада. Для перевозки пассажиров задействованы три компенсационных автобуса.