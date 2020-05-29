В Приангарье за сутки выявили коронавирус у 104 вахтовиков

По данным оперативного штаба, в регионе на 29 мая с начала эпидемии зарегистрированы 1660 случаев заболевания коронавирусом. За сутки прирост заболевших составил 162 человека, большая часть из них – рабочие, прибывшие в регион на вахту.

"В последнюю неделю статистика заболеваемости в Иркутской области растет в основном за счет вахтовиков, находящихся в изоляции под наблюдением медиков. Так, за минувшие сутки в вахтовых поселках получено 104 положительных теста на COVID-19", - говорится в сообщении.