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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-29T12:05
https://ria.ru/20200529/1572166560.html
В Приангарье за сутки выявили коронавирус у 104 вахтовиков
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570151994_0:182:2996:1867_1036x0_80_0_0_1e4b3da59fa842a7bf96999b741e2d63.jpg
РИА Новости

В Приангарье за сутки выявили коронавирус у 104 вахтовиков

12:05 29.05.2020
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© Илья ПиталевСотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
© Илья Питалев
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус. Архивное фото
ИРКУТСК, 29 мая – РИА Новости. Коронавирус за сутки в Приангарье выявлен у 104 рабочих, прибывших на вахту, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
По данным оперативного штаба, в регионе на 29 мая с начала эпидемии зарегистрированы 1660 случаев заболевания коронавирусом. За сутки прирост заболевших составил 162 человека, большая часть из них – рабочие, прибывшие в регион на вахту.
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"В последнюю неделю статистика заболеваемости в Иркутской области растет в основном за счет вахтовиков, находящихся в изоляции под наблюдением медиков. Так, за минувшие сутки в вахтовых поселках получено 104 положительных теста на COVID-19", - говорится в сообщении.
Отмечается, что общее число заболевших вахтовиков – 695. Очаги коронавируса, которые зафиксированы в Усть-Кутском районе на объектах Иркутской нефтяной компании, полностью локализованы. Лечение инфицированных проводится в лечебных учреждениях Усть-Кута и Братска. В основном все заразившиеся переносят заболевание в легкой форме.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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