В Приангарье за сутки выявили коронавирус у 104 вахтовиков

ИРКУТСК, 29 мая – РИА Новости. Коронавирус за сутки в Приангарье выявлен у 104 рабочих, прибывших на вахту, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
По данным оперативного штаба, в регионе на 29 мая с начала эпидемии зарегистрированы 1660 случаев заболевания коронавирусом. За сутки прирост заболевших составил 162 человека, большая часть из них – рабочие, прибывшие в регион на вахту.
"В последнюю неделю статистика заболеваемости в Иркутской области растет в основном за счет вахтовиков, находящихся в изоляции под наблюдением медиков. Так, за минувшие сутки в вахтовых поселках получено 104 положительных теста на COVID-19", - говорится в сообщении.
Отмечается, что общее число заболевших вахтовиков – 695. Очаги коронавируса, которые зафиксированы в Усть-Кутском районе на объектах Иркутской нефтяной компании, полностью локализованы. Лечение инфицированных проводится в лечебных учреждениях Усть-Кута и Братска. В основном все заразившиеся переносят заболевание в легкой форме.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.