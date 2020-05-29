Пекин призвал Вашингтон прекратить притеснять китайских студентов

"Если правительство США предпримет меры, которые будут нарушать законные права и интересы китайских студентов в США, это станет актом политической и расовой дискриминации, серьезным нарушением прав человека", - заявил дипломат.
По его словам, "Китай призывает США немедленно прекратить притеснения и ограничения в отношении китайских студентов под каким бы то ни было предлогом".
Ранее газета New York Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа планирует аннулировать визы студентам и исследователям из КНР, которые имеют отношение к университетам, связанным с Народно-освободительной армией Китая.
По оценкам некоторых американских чиновников, новая мера может коснуться как минимум трех тысяч студентов, в том числе работающих над важными исследовательскими проектами. Всего в США обучаются и работают около 360 тысяч китайских студентов.