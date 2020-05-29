На Кубани умерли два пациента с коронавирусом

СОЧИ, 29 мая – РИА Новости. Двое мужчин с Двое мужчин с коронавирусом скончались на Кубани, всего в регионе 31 летальный случай, сообщает оперативный штаб края.

Отмечается, что летальные случаи зафиксированы в инфекционной больнице №2 Сочи и краевой клинической больнице №1 Краснодара

"На Кубани скончались два пациента с коронавирусом… Всего в крае скончался 31 заболевший коронавирусом… В ККБ №1 умер 75-летний житель Краснодара. Также у него развились сепсис и полиорганная недостаточность. С 26 мая мужчина находился на ИВЛ", - говорится в сообщении.

Мужчина поступил в больницу 18 мая с внебольничной двусторонней полисегментарной вирусной пневмонией тяжелого течения, высокой легочной гипертензией, сердечно-сосудистыми и другими заболеваниями. Ранее он перенес инсульт.

В Сочи 48-летний местный житель заболел 9 мая, а поступил в инфекционную больницу из дома спустя восемь дней. Исследование на коронавирусную инфекцию показало положительный результат. У мужчины были сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, болезнь почек. "У мужчины были диагностированы внебольничная двусторонняя полисегментарная тотальная пневмония с тяжелым течением и дыхательная недостаточность. С 20 мая пациент был подключен к аппарату ИВЛ. В дальнейшем у него развилась полиорганная недостаточность", - говорится в сообщении.

По данным штаба, общее число заболевших на Кубани составляет 3662 человека, из них 218 детей. За последние сутки выписаны 128 человек, всего 2521 пациент – это более 68% от общего числа инфицированных. В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 33 пациента.