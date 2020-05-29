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Распространение нового коронавируса
2020-05-29T12:00
https://ria.ru/20200529/1572166139.html
В Хабаровске увеличили количество коек для пациентов с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/149429/45/1494294526_0:145:3044:1857_1036x0_80_0_0_bec87ad6cdf7356d10f3b3d02663e12a.jpg
РИА Новости

В Хабаровске увеличили количество коек для пациентов с коронавирусом

12:00 29.05.2020
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкХабаровск
Хабаровск
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
Хабаровск. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 29 мая – РИА Новости. Количество коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией в больницах Хабаровска в течение недели увеличено на 115 – до 826 мест, сообщает краевое правительство в пятницу.
С прошлой недели в крае ежедневно регистрируется более 60 новых случаев COVID-19. Власти региона видят причину в несоблюдении масочного режима в общественных местах. Режим самоизоляции в регионе продлен до 10 июня.
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Согласно информации на сайте стопкоронавирус.рф, в крае выявлены более 1,9 тысячи случаев заболевания, из них 69 за последние сутки. С начала пандемии умерли 11 человек, выздоровели 925.
"В Хабаровске нарастили количество коек, предназначенных для лечения пациентов с диагнозом COVID-19. За неделю в городских больницах добавили 115 новых мест. Так, в 10-й горбольнице, где развернут инфекционный госпиталь, и в подведомственных ей учреждениях оборудовано 55 мест. Еще 60 коек подготовили на базе второй краевой клинической больницы. В итоге сейчас в столице региона можно использовать 826 мест",- приводятся в сообщении слова министра здравоохранения края Александра Витько.
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Отмечается, что всего в крае в настоящий момент развернуты 1,47 тысячи коек при нормативе 1,31 тысячи мест.
Уточняется, что 76% всех случаев COVID-19 выявлены в Хабаровске. Показатель заболеваемости в Хабаровском крае составляет 147 случаев на 100 тысяч населения, в РФ - 258 случаев, в ДФО - 116 случаев. Средний ежедневный прирост заболеваемости в регионе составляет 3,5%.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ВитькоКоронавирусыЗдоровье - ОбществоХабаровскХабаровский крайОбщество
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