В Хабаровске увеличили количество коек для пациентов с коронавирусом

ХАБАРОВСК, 29 мая – РИА Новости. Количество коек для пациентов с новой Количество коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией в больницах Хабаровска в течение недели увеличено на 115 – до 826 мест, сообщает краевое правительство в пятницу.

С прошлой недели в крае ежедневно регистрируется более 60 новых случаев COVID-19. Власти региона видят причину в несоблюдении масочного режима в общественных местах. Режим самоизоляции в регионе продлен до 10 июня.

Согласно информации на сайте стопкоронавирус.рф, в крае выявлены более 1,9 тысячи случаев заболевания, из них 69 за последние сутки. С начала пандемии умерли 11 человек, выздоровели 925.

"В Хабаровске нарастили количество коек, предназначенных для лечения пациентов с диагнозом COVID-19. За неделю в городских больницах добавили 115 новых мест. Так, в 10-й горбольнице, где развернут инфекционный госпиталь, и в подведомственных ей учреждениях оборудовано 55 мест. Еще 60 коек подготовили на базе второй краевой клинической больницы. В итоге сейчас в столице региона можно использовать 826 мест",- приводятся в сообщении слова министра здравоохранения края Александра Витько

Отмечается, что всего в крае в настоящий момент развернуты 1,47 тысячи коек при нормативе 1,31 тысячи мест.

Уточняется, что 76% всех случаев COVID-19 выявлены в Хабаровске. Показатель заболеваемости в Хабаровском крае составляет 147 случаев на 100 тысяч населения, в РФ - 258 случаев, в ДФО - 116 случаев. Средний ежедневный прирост заболеваемости в регионе составляет 3,5%.