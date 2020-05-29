В Красноярском крае за сутки умерли шесть пациентов с COVID-19

КРАСНОЯРСК, 29 мая - РИА Новости. Число умерших пациентов, зараженных коронавирусом, увеличилось за сутки на шесть и составило с начала пандемии 35 человек, сообщили журналистам в краевом минздраве.
"Выздоровели 864 (+30), умерших 35 (+6)", - говорится в сообщении.
По данным регионального главка Роспотребнадзора, на 14.00 часов (по местному времени) 29 мая в Красноярском крае зарегистрировано 3985 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на 50 территориях края, в том числе за последние сутки зарегистрировано 138 случаев заболевания.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.