В Нижнем Новгороде участника хоровода оштрафовали на три тысячи рублей

"Согласно материалам дела об административном правонарушении, 26 апреля житель Нижнего Новгорода принимал участие в массовом сборе граждан на праздновании Красной горки в Стригинском бору, покинув место проживания без уважительной причины. Тем самым он нарушил правила поведения при введении режима повышенной готовности на территории Нижегородской области", - говорится в сообщении.