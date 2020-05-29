В Нижнем Новгороде участника хоровода оштрафовали на три тысячи рублей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 мая - РИА Новости. Участник массовых гуляний с хороводами на Красную горку в Нижнем Новгороде оштрафован на 3 тысячи рублей за нарушение режима самоизоляции, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.
Видео многолюдного праздника в Стригинском бору появилось в соцсетях вечером в воскресенье. Взрослые и дети в народных костюмах водят хороводы и поют. По данному факту полиция и СК организовали проверки.
"Согласно материалам дела об административном правонарушении, 26 апреля житель Нижнего Новгорода принимал участие в массовом сборе граждан на праздновании Красной горки в Стригинском бору, покинув место проживания без уважительной причины. Тем самым он нарушил правила поведения при введении режима повышенной готовности на территории Нижегородской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на судебное заседание мужчина не явился, вину не признал, от подписи в протоколе об административном правонарушении отказался.
"Постановлением Автозаводского районного суда мужчина признан виновным, ему назначено наказание по части 1 ст.20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения) в виде административного штрафа в размере 3000 рублей. Постановление в законную силу не вступило", - подчеркивается в сообщении.