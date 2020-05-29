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Не верю!
Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали.
2020-05-29T12:30
https://ria.ru/20200529/1572165855.html
Не верю! Принудительные прививки, баня по Зуму, телепортация Ким Ир Сена
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572165749_3:0:638:357_1036x0_80_0_0_7d77ff2d3bca87a9a399a46fbd90d79f.jpg
РИА Новости

Не верю! Принудительные прививки, баня по Зуму, телепортация Ким Ир Сена

12:00 29.05.2020 (обновлено: 12:30 29.05.2020)
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Не верю!
Не верю! Принудительные прививки, баня по Зуму, телепортация Ким Ир Сена
12:00
Правда ли, что детей без прививок не пустят в школы и детсады? Что не так в истории с умершей в Петербурге девушкой, к которой не приехала скорая? Рассылка, что “Минкомсвязи хочет настроить вышки 5G на диапазон с 40 до 60 Гц” - это серьезно? И почему стоит засомневаться даже в милом видеоролике про кота-вратаря?
Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали
03:30 “Срочно!Нас хотят убить”. Разбираем сообщения про то, что в России “настроят вышки 5G на диапазон с 40 до 60 Гц” вместе с шеф-редактором “Код Дурова” Кириллом Сергеевым
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20:30 В Северной Корее признали неспособность Ким Ир Сена телепортироваться. Такой миф правда был? Спрашиваем у кореиста Константина Асмолова
24:40 В Ярославле разрешили ходить в баню онлайн: это шутка или все серьезно
25:30 Весь мир восхитился роликом про кота-вратаря. Как оказалось, зря
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Гости эпизода: Кирилл Сергеев, Олег Смолин, Максим Кононенко, Константин Асмолов
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Не верю!ПодкастСеверная КореяКонстантин АсмоловКим Ир СенОлег СмолинОбщество
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