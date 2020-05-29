Не верю! Принудительные прививки, баня по Зуму, телепортация Ким Ир Сена

Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали
03:30 “Срочно!Нас хотят убить”. Разбираем сообщения про то, что в России “настроят вышки 5G на диапазон с 40 до 60 Гц” вместе с шеф-редактором “Код Дурова” Кириллом Сергеевым
08:30 Принудительная вакцинация: почему о ней все говорят, хотя такого решения нет? (мнение Максима Кононенко)
13:00 “К 2024 году будут плавно отменять традиционную школу”. Есть ли такой закон - спрашиваем у первого зампреда Комитета Госдумы по образованию и науке Олега Смолина
18:13 Как рождаются фейки: зачем модератор группы в Крылатском придумала фейк про детдом и трупы
20:30 В Северной Корее признали неспособность Ким Ир Сена телепортироваться. Такой миф правда был? Спрашиваем у кореиста Константина Асмолова
24:40 В Ярославле разрешили ходить в баню онлайн: это шутка или все серьезно
25:30 Весь мир восхитился роликом про кота-вратаря. Как оказалось, зря
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