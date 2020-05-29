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Распространение нового коронавируса
2020-05-29T11:47
https://ria.ru/20200529/1572165501.html
В Псковской области завели дело за распространение фейков о COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:472:1500:1316_1036x0_80_0_0_7bd2dc16d8472bc6ee220cfe25555c3f.jpg
РИА Новости

В Псковской области завели дело за распространение фейков о COVID-19

11:47 29.05.2020
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© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая – РИА Новости. Уголовное дело о публичном распространении заведомо ложной информации о COVID-19 в психиатрической больнице №1 возбуждено в Псковской области, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
По данным пресс-службы, в апреле в одной из групп соцсети "ВКонтакте" опубликовали информацию о ЧС из-за распространения коронавируса в больнице, которая не соответствует действительности.
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"Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 207.1 УК РФ "Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан", - сообщает надзорное ведомство.
По данным областного оперштаба, в Псковской области подтверждено 763 случая COVID-19, выздоровели 307 человек, 10 скончались.
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