В Псковской области завели дело за распространение фейков о COVID-19

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая – РИА Новости. Уголовное дело о публичном распространении заведомо ложной информации о COVID-19 в психиатрической больнице №1 возбуждено в Псковской области, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
По данным пресс-службы, в апреле в одной из групп соцсети "ВКонтакте" опубликовали информацию о ЧС из-за распространения коронавируса в больнице, которая не соответствует действительности.
"Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 207.1 УК РФ "Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан", - сообщает надзорное ведомство.
По данным областного оперштаба, в Псковской области подтверждено 763 случая COVID-19, выздоровели 307 человек, 10 скончались.
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