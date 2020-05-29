В КБР умерли два пациента с коронавирусом

НАЛЬЧИК, 29 мая - РИА Новости. Еще два пациента с Еще два пациента с коронавирусом скончались в Кабардино-Балкарии , общее число умерших в республике выросло до 16, сообщает региональный оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что в КБР скончались 14 пациентов с коронавирусом.

"За сутки скончались два пациента: мужчина 1949 года рождения из Чегемсского района и женщина 1949 года рождения из Прохладненского района", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за сутки выявлен 81 новый случай заболевания COVID-19, всего зарегистрировано 2673 подтвержденных случая. "Выздоровели за сутки 159 человек, всего выздоровевших – 983", - уточняет штаб.

По его информации, в госпиталях находятся 766 человек, из них 48 – в реанимации, 29 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Кроме того, амбулаторно лечатся 562 человека, в том числе 67 детей, еще 346 человек, включая 247 детей, переносят болезнь бессимптомно. Дома под медицинским наблюдением находится 2001 человек, имевший контакты с зараженными людьми.