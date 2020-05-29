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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-29T11:52
https://ria.ru/20200529/1572165342.html
В КБР умерли два пациента с коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1036x0_80_0_0_96dc0843a2056f4e26a10663d3d0ea5e.jpg
РИА Новости

В КБР умерли два пациента с коронавирусом

11:52 29.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 29 мая - РИА Новости. Еще два пациента с коронавирусом скончались в Кабардино-Балкарии, общее число умерших в республике выросло до 16, сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что в КБР скончались 14 пациентов с коронавирусом.
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"За сутки скончались два пациента: мужчина 1949 года рождения из Чегемсского района и женщина 1949 года рождения из Прохладненского района", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за сутки выявлен 81 новый случай заболевания COVID-19, всего зарегистрировано 2673 подтвержденных случая. "Выздоровели за сутки 159 человек, всего выздоровевших – 983", - уточняет штаб.
По его информации, в госпиталях находятся 766 человек, из них 48 – в реанимации, 29 – подключены к аппаратам ИВЛ.
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Кроме того, амбулаторно лечатся 562 человека, в том числе 67 детей, еще 346 человек, включая 247 детей, переносят болезнь бессимптомно. Дома под медицинским наблюдением находится 2001 человек, имевший контакты с зараженными людьми.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыКабардино-Балкарская Республика (КБР)Здоровье - Общество
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