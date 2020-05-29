В Литве число заразившихся коронавирусом выросло до 1662

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Литве увеличилось до 1662, сообщает в пятницу сайт правительства республики, посвященный борьбе с COVID-19

Отмечается, что за минувшие сутки подтверждено шесть случаев заражения, всего с начала пандемии выздоровели 1216 человек, 68 умерли.

За четверг в республике провели 6109 тестов на коронавирус, за все время – 294091.

В Литве с 16 марта введен карантин, правительство продлило его до 16 июня, однако власти смягчили ряд введенных ранее ограничений.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано почти 5,6 миллиона случаев заболевания, умерли более 350 тысяч человек.