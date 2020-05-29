В ВС Украины выявили 23 новых случая COVID-19

КИЕВ, 29 мая – РИА Новости. Двадцать три новых случая заражения коронавирусом зафиксировали за минувшие сутки в вооруженных силах Украины, всего болеют 90 человек, сообщил в пятницу пресс-центр командования медицинских сил ВС Украины.
"За прошедшие сутки зарегистрировано 23 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - говорится в сообщении.
По данным пресс-центра, по состоянию на утро пятницы в ВС Украины болеют 90 человек, за время пандемии выздоровели 108 человек и зафиксировано три летальных случая. На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 295 человек.
Ранее в минздраве Украины сообщили, что число выявленных случаев заражения коронавирусом в стране превысило 22,8 тысячи, выздоровели 8934 человека, летальных случаев - 679.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,6 миллиона случаев заболевания, умерли более 350 тысяч человек.
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