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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-29T11:42
https://ria.ru/20200529/1572165009.html
На Ямале умерли два пациента с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

На Ямале умерли два пациента с коронавирусом

11:42 29.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 мая - РИА Новости. Два пациента с подтвержденным COVID-19 скончались за сутки в Ямало-Ненецком автономном округе, одному из них было 28 лет, он страдал диабетом и хронической болезнью почек, сообщила замглавы региона Татьяна Бучкова.
"К сожалению, сегодня мы сообщаем вам о двух летальных случаях. Больные проходили лечение в больнице Нового Уренгоя. Женщина 60 лет заболела в середине мая, за помощью обратилась на четвертый день, в стационаре находилась с двусторонней пневмонией. Обследование подтвердило коронавирус. У пациентки в истории болезни также присутствовал ряд хронических заболеваний... Медики боролись за жизнь пациентки, но организм не выдержал, она скончалась", - цитирует Бучкову окружной оперативный штаб.
Она также сообщила, что второму скончавшемуся пациенту новоуренгойской больницы с подтвержденным COVID-19 было меньше 30 лет.
"Это мужчина 28 лет, был госпитализирован 24 мая с диагнозом "двусторонняя пневмония". Сразу был обследован на коронавирус, тест дал положительный результат. Мужчина регулярно получал сеансы гемодиализа по хронической болезни почек. В связи с утяжелением основного заболевания, сахарного диабета, которым он страдал с детства, тяжелое течение коронавирусной пневмонии оказалось для него фатальным", - добавила Бучкова.
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Таким образом, по данным властей округа, число летальных случаев, связанных с коронавирусом в ЯНАО, достигло девяти. В целом по Ямалу инфекция подтверждена у 2281 человека, каждый третий уже выздоровел. Количество выполненных тестирований на COVID-19 в автономном округе превышает 115 тысяч.
Режим обязательной самоизоляции в ЯНАО действует до конца мая, при этом глава региона Дмитрий Артюхов ранее сообщил, что в округе снимаются запреты, связанные с пребыванием на улице.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Дмитрий АртюховКоронавирусыЗдоровье - ОбществоЯмалНовый УренгойОбщество
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