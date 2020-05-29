На Ямале умерли два пациента с коронавирусом

Она также сообщила, что второму скончавшемуся пациенту новоуренгойской больницы с подтвержденным COVID-19 было меньше 30 лет.

"Это мужчина 28 лет, был госпитализирован 24 мая с диагнозом "двусторонняя пневмония". Сразу был обследован на коронавирус, тест дал положительный результат. Мужчина регулярно получал сеансы гемодиализа по хронической болезни почек. В связи с утяжелением основного заболевания, сахарного диабета, которым он страдал с детства, тяжелое течение коронавирусной пневмонии оказалось для него фатальным", - добавила Бучкова.