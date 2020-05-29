В Пермском крае число умерших с COVID-19 выросло до 56

"За минувшие сутки летальный исход зафиксирован у инфицированной COVID-19 женщины 79 лет, у которой было тяжелое сопутствующее онкологическое заболевание, которое стало основной причиной смерти. Также у пациентов 95, 82 и 80 лет посмертно был обнаружен COVID-19. Причины смерти - сопутствующие заболевания. Таким образом, в регионе в настоящее время зафиксировано 56 летальных исходов пациентов с COVID-19", — говорится в сообщении.