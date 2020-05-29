В Пермском крае число умерших с COVID-19 выросло до 56

ПЕРМЬ, 29 мая - РИА Новости. Еще у трех человек в Пермском крае посмертно обнаружена коронавирусная инфекция, все они старше 80 лет, также в больнице края умерла 79-летняя пациентка с COVID-19, страдавшая от рака, общее число скончавшихся выросло до 56, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.
"За минувшие сутки летальный исход зафиксирован у инфицированной COVID-19 женщины 79 лет, у которой было тяжелое сопутствующее онкологическое заболевание, которое стало основной причиной смерти. Также у пациентов 95, 82 и 80 лет посмертно был обнаружен COVID-19. Причины смерти - сопутствующие заболевания. Таким образом, в регионе в настоящее время зафиксировано 56 летальных исходов пациентов с COVID-19", — говорится в сообщении.
По данным министерства здравоохранения, в регионе зарегистрированы 1586 заразившихся COVID-19, выздоровел 871 человек, 56 скончались (непосредственно от коронавирусной инфекции умер 21 человек), на домашнем карантине остаются более 2,6 тысячи пермяков.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф