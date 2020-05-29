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2020-05-29T11:38
https://ria.ru/20200529/1572164809.html
У "снимавшего сглаз" итальянского мага изъяли имущество на 3,6 млн евро
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РИА Новости

У "снимавшего сглаз" итальянского мага изъяли имущество на 3,6 млн евро

11:38 29.05.2020
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© Fotolia / KadmyИтальянский полицейский
Итальянский полицейский
© Fotolia / Kadmy
Итальянский полицейский. Архивное фото
РИМ, 29 мая – РИА Новости, Александр Логунов. Финансовая гвардия итальянской провинции Лоди раскрыла группу мошенников, занимавшуюся обманом пожилых людей.
"Самозваный маг, пользуясь уязвимостью пожилых людей, в обмен на деньги обещал снять сглаз, общаться с мертвыми и проводить обряды экзорцизма", - говорится в сообщении правоохранителей.
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Помимо самого колдуна под арестом оказались двое членов его семьи. Они обвиняются в мошенничестве с отягчающими обстоятельствами, отмывании средств и реинвестировании нелегальных доходов. В результате операции, в которой приняли участие более 50 сотрудников Финансовой гвардии, у мошенника было конфисковано различное имущество на 3,6 миллиона евро.
Местные СМИ пишут, что "маг" получил известность благодаря социальным сетями и появлениям на телевидении. Постепенно он стал известной фигуре в городке Кастельджерундо, принимая активное участие в его жизни. Несколько месяцев назад он даже подарил мэрии минивэн.
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