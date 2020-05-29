У "снимавшего сглаз" итальянского мага изъяли имущество на 3,6 млн евро

"Самозваный маг, пользуясь уязвимостью пожилых людей, в обмен на деньги обещал снять сглаз, общаться с мертвыми и проводить обряды экзорцизма", - говорится в сообщении правоохранителей.

Помимо самого колдуна под арестом оказались двое членов его семьи. Они обвиняются в мошенничестве с отягчающими обстоятельствами, отмывании средств и реинвестировании нелегальных доходов. В результате операции, в которой приняли участие более 50 сотрудников Финансовой гвардии, у мошенника было конфисковано различное имущество на 3,6 миллиона евро.