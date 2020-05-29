В Красноярском крае продлили режим самоизоляции

В пятницу на портале правительства опубликован указ "О внесении изменений в указ губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг "О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края".

"Внести в указ губернатора Красноярского края… "О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края" следующие изменения… в пунктах 1.1,2, 2.1,2.2 слова "по 31 мая 2020 года включительно заменить словами "по 14 июня 2020 года включительно", - говорится в тексте документа.

Глава региона Александр Усс в обращении к жителям края попросил красноярцев проявить организованность и дисциплину.

"Соблюдайте, пожалуйста элементарные требования безопасности, которых немного – по возможности не выходите на улицу; по возможности соблюдайте социальную дистанцию; в закрытые помещения надевайте маски. Я уверен, в течение двух недель нам все-таки хватит, чтобы мы смогли открыть магазины и большую часть предприятий", - цитирует пресс-служба Усса.

По данным регионального главка Роспотребнадзора , в Красноярском крае зарегистрировано всего 3 985 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на 50 территориях края, в том числе за последние сутки зарегистрировано 138 случаев заболевания.