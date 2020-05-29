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Распространение нового коронавируса
2020-05-29T11:44
https://ria.ru/20200529/1572164748.html
В Красноярском крае продлили режим самоизоляции
https://cdn22.img.ria.ru/images/155697/70/1556977093_0:83:3094:1823_1036x0_80_0_0_ac07ffad7251d723ce650d7bff924206.jpg
РИА Новости

В Красноярском крае продлили режим самоизоляции

11:44 29.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГубернатор Красноярского края Александр Усс
Губернатор Красноярского края Александр Усс
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Губернатор Красноярского края Александр Усс. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 29 мая - РИА Новости. Режим ограничений из-за коронавируса продлен в Красноярском крае до 14 июня, сообщается в тексте указа губернатора региона Александра Усса, размещенном на официальном портале правительства.
В пятницу на портале правительства опубликован указ "О внесении изменений в указ губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг "О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края".
"Внести в указ губернатора Красноярского края… "О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края" следующие изменения… в пунктах 1.1,2, 2.1,2.2 слова "по 31 мая 2020 года включительно заменить словами "по 14 июня 2020 года включительно", - говорится в тексте документа.
Глава региона Александр Усс в обращении к жителям края попросил красноярцев проявить организованность и дисциплину.
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"Соблюдайте, пожалуйста элементарные требования безопасности, которых немного – по возможности не выходите на улицу; по возможности соблюдайте социальную дистанцию; в закрытые помещения надевайте маски. Я уверен, в течение двух недель нам все-таки хватит, чтобы мы смогли открыть магазины и большую часть предприятий", - цитирует пресс-служба Усса.
По данным регионального главка Роспотребнадзора, в Красноярском крае зарегистрировано всего 3 985 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на 50 территориях края, в том числе за последние сутки зарегистрировано 138 случаев заболевания.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Александр УссКрасноярский крайОбщество
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