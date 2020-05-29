Власти рассказали о семье, где нашли троих детей рядом с телами родителей

"Дети сейчас находятся в больнице, им оказывается необходимая помощь... Решение о дальнейшем жизнеустройстве детей будет принято после того, как их выпишут из больницы. Органы соцзащиты на связи с родственниками детей и делают все, чтобы права и интересы детей были защищены", - рассказали в пресс-службе.