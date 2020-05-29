Власти рассказали о семье, где нашли троих детей рядом с телами родителей

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Информация о социальном неблагополучии семьи, в которой недавно детей обнаружили в квартире с мертвыми родителями, в органы соцзащиты Москвы не поступала, в настоящее время дети в больнице, их жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения Москвы.
Ранее СМИ сообщили, что на юго-западе Москвы были обнаружены тела мужчины и женщины. Там же находились трое маленьких детей. Причины смерти взрослых неизвестны. Прокуратура организовала проверку.
"Информации о социальном неблагополучии ранее в органы соцзащиты не поступало. Семья была многодетной; получала все положенные льготы и выплаты", - рассказали в пресс-службе.
В пресс-службе также рассказали, что в настоящее время дети находятся в больнице, их жизни и здоровью ничего не угрожает.
"Дети сейчас находятся в больнице, им оказывается необходимая помощь... Решение о дальнейшем жизнеустройстве детей будет принято после того, как их выпишут из больницы. Органы соцзащиты на связи с родственниками детей и делают все, чтобы права и интересы детей были защищены", - рассказали в пресс-службе.