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2020-05-29T11:30
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В ДНР заявили об одном нарушении перемирия силовиками за сутки
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РИА Новости

В ДНР заявили об одном нарушении перемирия силовиками за сутки

11:30 29.05.2020
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© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
Украинский военный
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный. Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 мая - РИА Новости. Украинские силовики один раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил в пятницу журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В четверг в представительстве ДНР в СЦКК также заявили об одном нарушении режима прекращения огня со стороны украинских силовиков за сутки.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) составило один раз", - сказал представитель ведомства.
В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что по территории республики было выпущено шесть мин калибром 82 миллиметра.
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