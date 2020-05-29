В ДНР заявили об одном нарушении перемирия силовиками за сутки

ДОНЕЦК, 29 мая - РИА Новости. Украинские силовики один раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил в пятницу журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В четверг в представительстве ДНР в СЦКК также заявили об одном нарушении режима прекращения огня со стороны украинских силовиков за сутки.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) составило один раз", - сказал представитель ведомства.
В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что по территории республики было выпущено шесть мин калибром 82 миллиметра.