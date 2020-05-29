"Роза Хутор" планирует открыть бронирование с восьмого июня

СОЧИ, 29 мая – РИА Новости. Горный курорт "Роза Хутор" в Сочи планирует открыть бронирование для гостей не позднее 8 июня, притом что почти треть номерного фонда была забронирована еще до 1 апреля, сообщили РИА Новости в пресс-службе курорта.
Руководство региона с 31 марта ввело карантин, с 12 апреля он был изменен на режим самоизоляции, который продлен до 6 июня. При этом благодаря положительной динамике в ситуации с коронавирусом с 1 июня в крае откроются 202 санатория с медицинской лицензией, выполнившие требования Роспотребнадзора. Власти подчеркивают, что пляжи станут доступны для жителей и туристов после снятия всех ограничений, связанных с коронавирусом. Не прекращают подготовку к приему гостей и закрытые пока горные курорты Сочи.
"Мы надеемся, что курорт сможет полноценно открыть бронирование для всех желающих не позднее 8 июня, но это зависит от решения властей. В то же время на курорте уже забронировано порядка 30% номерного фонда – это наши постоянные гости, корпоративные клиенты, которые осуществили брони еще до 1 апреля", - сообщили в пресс-службе курорта.
Там уточнили, что надеются, что рестораны, кафе, магазины и развлечения на нижнем уровне курорта - в Роза Долине - смогут начать работу не позднее 1 июля с соблюдением всех новых норм и рекомендаций по обеспечению нераспространения пандемии, но финальная дата открытия зависит от решения властей.