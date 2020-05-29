Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-29T11:28
https://ria.ru/20200529/1572164260.html
"Роза Хутор" планирует открыть бронирование с восьмого июня
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569336681_0:316:3077:2047_1036x0_80_0_0_2aa6c6b6cd7ad363e39f3cca8e9163c9.jpg
РИА Новости

"Роза Хутор" планирует открыть бронирование с восьмого июня

11:28 29.05.2020
905
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк"Роза Хутор"
Роза Хутор
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
"Роза Хутор". Архивное фото
СОЧИ, 29 мая – РИА Новости. Горный курорт "Роза Хутор" в Сочи планирует открыть бронирование для гостей не позднее 8 июня, притом что почти треть номерного фонда была забронирована еще до 1 апреля, сообщили РИА Новости в пресс-службе курорта.
Руководство региона с 31 марта ввело карантин, с 12 апреля он был изменен на режим самоизоляции, который продлен до 6 июня. При этом благодаря положительной динамике в ситуации с коронавирусом с 1 июня в крае откроются 202 санатория с медицинской лицензией, выполнившие требования Роспотребнадзора. Власти подчеркивают, что пляжи станут доступны для жителей и туристов после снятия всех ограничений, связанных с коронавирусом. Не прекращают подготовку к приему гостей и закрытые пока горные курорты Сочи.
Вид на Сочи
22 мая, 19:27Распространение нового коронавируса
В Сочи общественный транспорт возобновит работу по всем маршрутам
"Мы надеемся, что курорт сможет полноценно открыть бронирование для всех желающих не позднее 8 июня, но это зависит от решения властей. В то же время на курорте уже забронировано порядка 30% номерного фонда – это наши постоянные гости, корпоративные клиенты, которые осуществили брони еще до 1 апреля", - сообщили в пресс-службе курорта.
Там уточнили, что надеются, что рестораны, кафе, магазины и развлечения на нижнем уровне курорта - в Роза Долине - смогут начать работу не позднее 1 июля с соблюдением всех новых норм и рекомендаций по обеспечению нераспространения пандемии, но финальная дата открытия зависит от решения властей.
Отдыхающие на пляже в районе Адлер города Сочи
18 мая, 12:32Туризм
В Сочи с 1 июня будут открыты 65 пляжей санаториев
501010
Обсудить 1
Новости - ТуризмРоза ХуторФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)СочиОбщество
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский
Это был трюк. Украина заключила сверхвыгодную сделку с МВФ
Художник Никас Сафронов на прогулочном теплоходе во время первого Чемпионата Мира по граффити 3D на Москве-реке Nextproekt
Никас Сафронов резко ответил "жалующимся на безденежье" артистам
Прохожие на улице в Москве
Московские власти опубликовали карту с графиком прогулок
Главный врач Василий Михайлов в красной зоне Университетской клинической больницы №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
Врач дал совет, как не заразиться коронавирусом в общественных местах
Работа на газопроводе Ямал-Европа
За что Польшу оставили без русского газа и что будет дальше
Трудовая книжка
Минтруд предложил особые правила увольнений при пандемии
Машина прокуратуры
В Подмосковье нашли свалку просроченных дорогих лекарств для онкобольных
Авиалайнер заходит на посадку в аэропорту Шереметьево
Пилот рассказал, почему телефон во время полета необходимо выключать
Автомобиль Следственного комитета РФ
На Кубани годовалый ребенок умер от побоев
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Мясников объяснил причины ослабления коронавируса в России
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
Способное достроить "Северный поток — 2" судно возвращается в Мукран
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова предлагает предусмотреть возврат маткапитала
Девушка в защитной маске на торгово-пешеходном мосту Багратион в Москве
Минтруд предложил новые меры поддержки россиян
Медицинские маски
Инфекционист рассказал, когда можно не носить медицинские маски
Актер Сергей Глушко
Тарзан "нашел работу" после слов о нехватке денег
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:00Эксперт объяснил планы по расширению российских баз в Сирии
20:57Журнал Forbes лишил Кайли Дженнер статуса миллиардера
20:56Астронавт объяснил, почему невозможно свистнуть в скафандре
20:56В Японии подтвердили 74 новых случая коронавируса
20:53Во Франции умерли 52 пациента с коронавирусом
20:51В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 14 июня
20:48В Самарской области продлили режим ограничений
20:47Путин подписал указ о проведении парадов в честь 75-летия Победы 24 июня
20:44В штате Нью-Йорк выявили рекордно низкое число смертей от COVID-19
20:42МИД прокомментировал протесты в США из-за убийства Джорджа Флойда
20:40Беглов оценил ситуацию с коронавирусом в Петербурге
20:38Прокуратура проверяет данные об осквернении Вечного огня в Одинцово
20:36Саратовский губернатор прокомментировал сборы с бюджетников на медцентр
20:31Уилан после операции получает всю необходимую помощь, заявили в МИД
20:30Аксенов назвал дату начала работы "Артека"
20:25Путин объявил 24 июня выходным днем
20:24Экс-депутат Рады заявил о давлении на Украину и Германию из-за Байдена
20:24В новой Москве загорелся склад
20:20Полиция Миннесоты произвела аресты за грабежи и поджоги
20:17Штрафы за сокрытие транспортных происшествий могут вырасти в четыре раза
Лента новостейМолния