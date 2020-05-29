"Роза Хутор" планирует открыть бронирование с восьмого июня

"Мы надеемся, что курорт сможет полноценно открыть бронирование для всех желающих не позднее 8 июня, но это зависит от решения властей. В то же время на курорте уже забронировано порядка 30% номерного фонда – это наши постоянные гости, корпоративные клиенты, которые осуществили брони еще до 1 апреля", - сообщили в пресс-службе курорта.