В Армении рассказали о борьбе с коронавирусом

ЕРЕВАН, 29 мая – РИА Новости. Министерство здравоохранения Министерство здравоохранения Армении нуждается в анестезиологах-реаниматологах в рамках мероприятий по борьбе с коронавирусом , заявил в пятницу глава ведомства Арсен Торосян.

"Уважаемые врачи, нам необходим ваш профессиональный потенциал, другим вашим коллегам нужна ваша помощь. Речь в особенности идет об анестезиологах-реаниматологах, в которых мы нуждаемся больше всего, так как 350 пациентам (с коронавирусом – ред.), находящимся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, нужно именно ваше содействие", - написал министр в Facebook.

По его словам, желающие подключиться к борьбе против коронавируса медработники должны отправить свои резюме на адрес электронной почты минздрава или позвонить по указанным им телефонным номерам.

В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня. В стране, по данным на пятницу, COVID-19 выявлен у 8676 человек, 3297 излечились и 120 скончались.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано почти 5,6 миллиона случаев заболевания, умерли более 350 тысяч человек.