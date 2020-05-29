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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-29T11:27
https://ria.ru/20200529/1572164225.html
В Армении рассказали о борьбе с коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569197619_0:159:3077:1889_1036x0_80_0_0_a4a1aefd734afed8910ece03596025cd.jpg
РИА Новости

В Армении рассказали о борьбе с коронавирусом

11:27 29.05.2020
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© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкСитуация в Армении в связи с коронавирусом
Ситуация в Армении в связи с коронавирусом
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Ситуация в Армении в связи с коронавирусом. Архивное фото
ЕРЕВАН, 29 мая – РИА Новости. Министерство здравоохранения Армении нуждается в анестезиологах-реаниматологах в рамках мероприятий по борьбе с коронавирусом, заявил в пятницу глава ведомства Арсен Торосян.
"Уважаемые врачи, нам необходим ваш профессиональный потенциал, другим вашим коллегам нужна ваша помощь. Речь в особенности идет об анестезиологах-реаниматологах, в которых мы нуждаемся больше всего, так как 350 пациентам (с коронавирусом – ред.), находящимся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, нужно именно ваше содействие", - написал министр в Facebook.
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Скорость распространения нового коронавируса
По его словам, желающие подключиться к борьбе против коронавируса медработники должны отправить свои резюме на адрес электронной почты минздрава или позвонить по указанным им телефонным номерам.
В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня. В стране, по данным на пятницу, COVID-19 выявлен у 8676 человек, 3297 излечились и 120 скончались.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,6 миллиона случаев заболевания, умерли более 350 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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