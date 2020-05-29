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2020-05-29T11:27
https://ria.ru/20200529/1572164172.html
В Италии под угрозой находятся до миллиона рабочих мест
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РИА Новости

В Италии под угрозой находятся до миллиона рабочих мест

11:27 29.05.2020
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© РИА Новости / Татьяна ВолобуеваОтдыхающие в одном из парков Милана
Отдыхающие в одном из парков Милана
© РИА Новости / Татьяна Волобуева
Отдыхающие в одном из парков Милана. Архивное фото
РИМ, 29 мая – РИА Новости, Сергей Старцев. Угроза сокращения до 1 миллиона рабочих мест существует в Италии из-за экономических последствий пандемии COVID-19, предупредил президент Всеобщей конфедерации итальянской промышленности (Confindustria) Карло Бономи.
"Подождем данные на конец мая, но речь идет о числе от 700 тысяч до 1 миллиона рабочих мест, которые находятся в опасности", - заявил он в ходе видеоконференции о перспективах национального предпринимательства, которая была организована Миланской ярмаркой.
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"В Италии всегда считалось, что работа и инновации возникают по распоряжению (властей), но экономика – это нечто другое. Рабочие места создаются только в том случае, если есть экономический рост и инвестиции", - подчеркнул известный бизнесмен, который 20 мая возглавил объединение итальянских промышленников.
В этой связи Бономи подверг серьезной критике власти Италии, которые, по его мнению, лишены стратегического видения.
"Я вижу политический класс, который сконцентрирован на чрезвычайной ситуации, и это правильно. Но у него полностью отсутствует видение, стратегия относительно того, куда мы должны идти, и это вызывает глубокую озабоченность", - указал президент Confindustria. При этом он отметил существование противоречий не только между различными политическими партиями, но и внутри самих этих организаций.
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Тем не менее, Бономи выразил надежду на то, что последствия нынешнего кризиса позволят повести крупную модернизацию страны.
"В глубинах этого кризиса могут скрываться большие возможности. Нам предоставляется случай спроектировать новую Италию, чтобы действительно модернизировать страну. Буду очень разочарован, если мы его упустим", - сказал он.
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