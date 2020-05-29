В Италии под угрозой находятся до миллиона рабочих мест

"Подождем данные на конец мая, но речь идет о числе от 700 тысяч до 1 миллиона рабочих мест, которые находятся в опасности", - заявил он в ходе видеоконференции о перспективах национального предпринимательства, которая была организована Миланской ярмаркой.

"В Италии всегда считалось, что работа и инновации возникают по распоряжению (властей), но экономика – это нечто другое. Рабочие места создаются только в том случае, если есть экономический рост и инвестиции", - подчеркнул известный бизнесмен, который 20 мая возглавил объединение итальянских промышленников.

"Я вижу политический класс, который сконцентрирован на чрезвычайной ситуации, и это правильно. Но у него полностью отсутствует видение, стратегия относительно того, куда мы должны идти, и это вызывает глубокую озабоченность", - указал президент Confindustria. При этом он отметил существование противоречий не только между различными политическими партиями, но и внутри самих этих организаций.