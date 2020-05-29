Голосование по Конституции может продлиться несколько дней

Агитационный плакат общероссийского голосования по поправкам в Конституции в Новосибирске

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Голосование по поправкам в Конституцию может проходить несколько дней, заявила РИА Новости секретарь ЦИК Голосование по поправкам в Конституцию может проходить несколько дней, заявила РИА Новости секретарь ЦИК Майя Гришина

Она отметила, что самое главное в период эпидемии, чтобы при голосовании не образовывалась очередь. Исходя из этого рассматривается вариант приглашать граждан на участки в строго определенное время и постепенно.

По ее словам, в таком случае здоровье граждан не будет подвергаться риску.

Онлайн-голосование

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что в некоторых регионах может пройти дистанционное голосование, но такой вариант не рассматривается в масштабах страны.

Для этого сам регион должен проявить инициативу, "защитив" в ЦИК свою готовность и способность выполнить все требования.

После того, как в телеграм-каналах стала появляться информация о том, где якобы пройдет онлайн-голосование, Памфилова уточнила, что пока не рассматривает другие регионы, кроме Москвы

Когда пройдет

Общероссийское голосование по поправкам в конституцию было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране.