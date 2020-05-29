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Голосование по Конституции может продлиться несколько дней
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РИА Новости

Голосование по Конституции может продлиться несколько дней

11:27 29.05.2020 (обновлено: 15:24 29.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАгитационный плакат общероссийского голосования по поправкам в Конституции в Новосибирске
Агитационный плакат общероссийского голосования по поправкам в Конституции в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Голосование по поправкам в Конституцию может проходить несколько дней, заявила РИА Новости секретарь ЦИК Майя Гришина.
Она отметила, что самое главное в период эпидемии, чтобы при голосовании не образовывалась очередь. Исходя из этого рассматривается вариант приглашать граждан на участки в строго определенное время и постепенно.
Алексей Мартынов, директор Института новейших государств
Вчера, 15:40
Политолог оценил методы дистанционного голосования
По ее словам, в таком случае здоровье граждан не будет подвергаться риску.

Онлайн-голосование

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что в некоторых регионах может пройти дистанционное голосование, но такой вариант не рассматривается в масштабах страны.
Для этого сам регион должен проявить инициативу, "защитив" в ЦИК свою готовность и способность выполнить все требования.
После того, как в телеграм-каналах стала появляться информация о том, где якобы пройдет онлайн-голосование, Памфилова уточнила, что пока не рассматривает другие регионы, кроме Москвы.
Терминал для голосования на презентации цифрового избирательного участка в ЦИК РФ
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Когда пройдет

Общероссийское голосование по поправкам в конституцию было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране.
Точная дата пока неизвестна, однако вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев не исключил, что голосование пройдет в один день с проведением парада Победы - 24 июня.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
26 мая, 14:00Голосование по поправкам в Конституцию
В Кремле не считают, что из-за COVID-19 поправки в Конституцию устарели
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Обсудить 64
Майя ГришинаЭлла ПамфиловаИгорь Лебедев (Игорь Жириновский)Политика
Популярные комментарии
Граждане успокоитесь, голоса уже подсчитаны - Конституции быть !
29 мая, 12:38
Алексей Николаевич
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Ага, лучше всего в поле - и воздух свежий, и дистанция соблюдена). Ну а без шуток, такие "рекомендации" пугают, у нас на избирательных участках под камерами умудряются вбрасывать левые бюллетени, а на улице вообще будет простор для махинаций.
29 мая, 12:29
id10001
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