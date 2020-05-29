Голосование по Конституции может продлиться несколько дней

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Голосование по поправкам в Конституцию может проходить несколько дней, заявила РИА Новости секретарь ЦИК Майя Гришина.
Она отметила, что самое главное в период эпидемии, чтобы при голосовании не образовывалась очередь. Исходя из этого рассматривается вариант приглашать граждан на участки в строго определенное время и постепенно.
По ее словам, в таком случае здоровье граждан не будет подвергаться риску.
Онлайн-голосование
Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что в некоторых регионах может пройти дистанционное голосование, но такой вариант не рассматривается в масштабах страны.
Для этого сам регион должен проявить инициативу, "защитив" в ЦИК свою готовность и способность выполнить все требования.
После того, как в телеграм-каналах стала появляться информация о том, где якобы пройдет онлайн-голосование, Памфилова уточнила, что пока не рассматривает другие регионы, кроме Москвы.
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Когда пройдет
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране.
Точная дата пока неизвестна, однако вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев не исключил, что голосование пройдет в один день с проведением парада Победы - 24 июня.