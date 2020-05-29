Маас назвал темы неформальных переговоров Совета глав МИД Евросоюза

"Всегда сразу заговаривают о санкциях, я считаю, что прошлое показало, что важность представляет прежде всего ведение диалога с Китаем, в рамках которого ЕС очень сплоченно представляет свою повестку и свои принципы. Тогда видно, куда ведет этот диалог. Но диалог с Китаем крайне важен для выстраивания отношений между ЕС и Китаем", - добавил он, указав, что на запланированном саммите ЕС-Китай в сентябре будут обсуждаться "многие темы", в том числе "настоящий прогресс в двусторонних отношениях путем амбициозного соглашения об инвестициях", а также в области защиты климата.