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2020-05-29T11:26
https://ria.ru/20200529/1572164096.html
Маас назвал темы неформальных переговоров Совета глав МИД Евросоюза
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РИА Новости

Маас назвал темы неформальных переговоров Совета глав МИД Евросоюза

11:26 29.05.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. Архивное фото
БЕРЛИН, 29 мая – РИА Новости. Китай, Афганистан и коронавирус станут темами неформальных переговоров Совета министров иностранных дел стран ЕС, заявил в пятницу перед онлайн-встречей глава МИД Германии Хайко Маас.
"Мы сильны в ЕС, когда говорим в один голос. И это особенно важно в наших отношениях с Китаем. Глядя на новый закон о безопасности в Гонконге, ЕС занял ясную позицию о том, что автономия Гонконга не должна быть затронута в такой степени. Мы ожидаем, что свободы и права граждан… будут сохранены", - сказал Маас.
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"Всегда сразу заговаривают о санкциях, я считаю, что прошлое показало, что важность представляет прежде всего ведение диалога с Китаем, в рамках которого ЕС очень сплоченно представляет свою повестку и свои принципы. Тогда видно, куда ведет этот диалог. Но диалог с Китаем крайне важен для выстраивания отношений между ЕС и Китаем", - добавил он, указав, что на запланированном саммите ЕС-Китай в сентябре будут обсуждаться "многие темы", в том числе "настоящий прогресс в двусторонних отношениях путем амбициозного соглашения об инвестициях", а также в области защиты климата.
Ранее в четверг депутаты Всекитайского собрания народных представителей приняли "Решение о создании и совершенствовании правовой системы и правоприменительных механизмов по обеспечению национальной безопасности в специальном административном районе Гонконг". Резолюция делегирует Постоянному комитету ВСНП разработку законопроекта о национальной безопасности специально для Гонконга. Ранее газета South China Morning Post со ссылкой на осведомленный источник сообщила, что ПК ВСНП понадобится около двух недель, чтобы принять закон, это значит, что он может вступить в силу в августе.
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"Сегодня мы также обменяемся (мнениями) по теме Афганистана, последние дни показали, что перемирие в Афганистане возможно и находится в досягаемости", - заявил Маас, добавив, что недавно объявленное перемирие стало "шагом в верном направлении", важно начать последовательное "сокращение насилия и внутриафганские переговоры без дальней отсрочки", Германия готова оказать республике поддержку в данном направлении.
Хотя вопрос о будущем европейском фонда восстановления экономики, ранее инициированного Германией и Францией, не стоит в повестке встречи, коронавирус "нанес удар по Европе", и в этой связи "наш ответ должен быть также мощным", сказал министр. Он назвал "хорошим основанием для дискуссии" предложение Еврокомиссии по будущему бюджетному планированию, хотя "это займет много времени, пока мы достигнем соглашения". По словам Мааса, Германия намерена в рамках своего председательства в Совете ЕС поддержать данный пакет.
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Распространение нового коронавирусаХайко МаасМИД ГерманииЕврокомиссияЕвросоюзВ мире
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