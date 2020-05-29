Новый дворец бракосочетания появится в Лебедяни

ЛИПЕЦК, 29 мая — РИА Новости. Власти Липецкой области построят новый дворец бракосочетания в городе Лебедянь в рамках госпрограммы по обеспечению населения социальной инфраструктурой, сообщает администрация региона.

Как сообщил губернатор региона Игорь Артамонов , средства на строительство выделены из бюджетов двух уровней, из областного - 29 миллионов рублей, из муниципального - 3,9 миллионов рублей. Работы по возведению ЗАГСа пришлось приостановить на некоторое время, поскольку территория находится в исторической части города - на площади Ленина. Рядом расположены памятник Неизвестному Солдату и Вечный Огонь. Необходимо было провести археологические исследования.

Артамонов отметил, что на данный момент уже вырыт котлован, ведется работа по устройству фундамента. По замыслу специалистов "Липецкгражданпроекта" здание нового Дворца бракосочетания будет двухэтажным, его вместимость – 57 человек. Зал торжественной регистрации рассчитан на 45 человек. Вокруг здания будет выполнено озеленение и благоустройство.