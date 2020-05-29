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Шапка - Липецкая область
Липецкая область
2020-05-29T11:35
https://ria.ru/20200529/1572164078.html
Новый дворец бракосочетания появится в Лебедяни
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572164513_0:118:1136:757_1036x0_80_0_0_05e43b0262d6d89cb96a414ba510de94.jpg
РИА Новости

Новый дворец бракосочетания появится в Лебедяни

11:35 29.05.2020
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© Фото : официальный сайт Лебедянского муниципального районаСтроительство дворца бракосочетания в городе Лебедянь
Строительство дворца бракосочетания в городе Лебедянь
© Фото : официальный сайт Лебедянского муниципального района
ЛИПЕЦК, 29 мая — РИА Новости. Власти Липецкой области построят новый дворец бракосочетания в городе Лебедянь в рамках госпрограммы по обеспечению населения социальной инфраструктурой, сообщает администрация региона.
Как сообщил губернатор региона Игорь Артамонов, средства на строительство выделены из бюджетов двух уровней, из областного - 29 миллионов рублей, из муниципального - 3,9 миллионов рублей. Работы по возведению ЗАГСа пришлось приостановить на некоторое время, поскольку территория находится в исторической части города - на площади Ленина. Рядом расположены памятник Неизвестному Солдату и Вечный Огонь. Необходимо было провести археологические исследования.
Артамонов отметил, что на данный момент уже вырыт котлован, ведется работа по устройству фундамента. По замыслу специалистов "Липецкгражданпроекта" здание нового Дворца бракосочетания будет двухэтажным, его вместимость – 57 человек. Зал торжественной регистрации рассчитан на 45 человек. Вокруг здания будет выполнено озеленение и благоустройство.
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"Проделана большая работа, но многое еще впереди. Мы продолжим делать все для того, чтобы жизнь населения Липецкой области становилась лучше, будем благоустраивать города и села", — сказал Артамонов.
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Липецкая областьИгорь Артамонов
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