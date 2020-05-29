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Вузы продолжат работать дистанционно до снятия ограничений
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РИА Новости

Вузы продолжат работать дистанционно до снятия ограничений

11:25 29.05.2020 (обновлено: 11:55 29.05.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на здание Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова из ломоносовского корпуса
Вид на здание Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова из ломоносовского корпуса
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Вид на здание Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова из ломоносовского корпуса. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Вузы продолжат работать в дистанционном режиме после 1 июня до решения региональных властей о снятии ограничений, следует из приказа Минобрнауки РФ.
"Приказываю... руководителям находящихся в ведении министерства науки и высшего образования РФ научных и образовательных организаций... обеспечить реализацию образовательных программ, в том числе прохождение обучающимися промежуточной аттестации по соответствующим образовательным программам, с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий", - говорится в документе, распространенном пресс-службой вуза.
Согласно документу вузам также приказано приостановить посещение кампусов студентами, за исключением тех, кто проживает в общежитии, до "окончания действия ограничительных мер, определяемых высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации".
Документ также устанавливает проведение приемной кампании на 2020/2021 учебный год в дистанционном формате.
Уточняется, что приказ вступает в силу с 1 июня.
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