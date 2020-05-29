Вузы продолжат работать дистанционно до снятия ограничений

Вид на здание Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова из ломоносовского корпуса. Архивное фото

Вид на здание Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова из ломоносовского корпуса

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Вузы продолжат работать в дистанционном режиме после 1 июня до решения региональных властей о снятии ограничений, следует из приказа Минобрнауки РФ.

"Приказываю... руководителям находящихся в ведении министерства науки и высшего образования РФ научных и образовательных организаций... обеспечить реализацию образовательных программ, в том числе прохождение обучающимися промежуточной аттестации по соответствующим образовательным программам, с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий", - говорится в документе, распространенном пресс-службой вуза.

Согласно документу вузам также приказано приостановить посещение кампусов студентами, за исключением тех, кто проживает в общежитии, до "окончания действия ограничительных мер, определяемых высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации".

Документ также устанавливает проведение приемной кампании на 2020/2021 учебный год в дистанционном формате.