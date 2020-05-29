В Киргизии возобновят внутренние авиарейсы

БИШКЕК, 29 мая - РИА Новости. Внутренние авиарейсы в Внутренние авиарейсы в Киргизии , приостановленные из-за пандемии COVID-19 , возобновятся с 8 июня, сообщил в пятницу на пресс-конференции первый вице-премьер республики Кубатбек Боронов

Рейсы внутри страны были приостановлены с 25 марта.

"В Киргизии 8 июня 2020 года возобновятся внутренние регулярные авиарейсы. Внутреннее авиасообщение Бишкек-Ош будет осуществляться один раз в день", - сказал вице-премьер.

По словам Боронова, рейсы будут осуществляться при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических норм. "При этом в зависимости от эпидемиологической ситуации возможны изменения", - добавил он.

В республике COVID-19 выявлен у 1662 человек, из которых 330 медработников, скончались 16 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 1088 пациентов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано почти 5,6 миллиона случаев заболевания, умерли более 350 тысяч человек.