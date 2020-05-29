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Распространение нового коронавируса
2020-05-29T11:25
https://ria.ru/20200529/1572164020.html
В Киргизии возобновят внутренние авиарейсы
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РИА Новости

В Киргизии возобновят внутренние авиарейсы

11:25 29.05.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе . Архивное фото
БИШКЕК, 29 мая - РИА Новости. Внутренние авиарейсы в Киргизии, приостановленные из-за пандемии COVID-19, возобновятся с 8 июня, сообщил в пятницу на пресс-конференции первый вице-премьер республики Кубатбек Боронов.
Рейсы внутри страны были приостановлены с 25 марта.
"В Киргизии 8 июня 2020 года возобновятся внутренние регулярные авиарейсы. Внутреннее авиасообщение Бишкек-Ош будет осуществляться один раз в день", - сказал вице-премьер.
По словам Боронова, рейсы будут осуществляться при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических норм. "При этом в зависимости от эпидемиологической ситуации возможны изменения", - добавил он.
В республике COVID-19 выявлен у 1662 человек, из которых 330 медработников, скончались 16 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 1088 пациентов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,6 миллиона случаев заболевания, умерли более 350 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Бишкек
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Кубатбек БороновКоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗКиргизияВ мире
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