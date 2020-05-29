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Новости СУЭК
2020-05-29T11:48
https://ria.ru/20200529/1572163959.html
СУЭК помог застраховать работников скорой помощи Кузбасса
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572165203_0:129:3072:1857_1036x0_80_0_0_4851ef5b7129089c19e44ed83e1bddbe.jpg
РИА Новости

СУЭК помог застраховать работников скорой помощи Кузбасса

11:48 29.05.2020
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© Фото : Администрация правительства Кузбасса Машины скорой помощи, Кузбасс
Машины скорой помощи, Кузбасс
© Фото : Администрация правительства Кузбасса
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Сибирская угольная энергетическая компания помогла застраховать сотрудников скорой помощи Кемеровской области, сообщает пресс-служба СУЭК.
"Согласно достигнутым договоренностям, СУЭК, в том числе за счет добровольных пожертвований сотрудников компании, финансирует дополнительное страхование персонала учреждений скорой медицинской помощи, расположенных в территориях присутствия предприятий СУЭК и СГК. Правительство Кемеровской области-Кузбасса обеспечит страхование на всех остальных территориях региона. В общей сложности количество застрахованных составит 2 732 человека", - говорится в пресс-релизе.
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, слова которого цитирует пресс-служба, сообщил, что областное правительство обратилось к компаниям и предпринимателям региона с призывом поддержать систему здравоохранения.
"Компания СУЭК откликнулась и собрала средства на дополнительное медицинское страхование для сотрудников и водителей Скорой помощи. Это свидетельство неравнодушия и настоящего кузбасского патриотизма", - сказал глава региона.
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Пресс-служба компании напоминает, что СУЭК Андрея Мельниченко регулярно поддерживает кузбасские лечебные учреждения и организации в период пандемии. Медикам направлено большое число защитных масок и респираторов, перчаток, защитных костюмов-комбинезонов, значительные объемы физрастворов и дезинфицирующих средств, комплектующих для аппаратов ИВЛ.
"В этот сложный для всех период СУЭК стремится оказать всю возможную помощь больницам и поликлиникам в тех регионах, где расположены наши предприятия и живут наши сотрудники. СУЭК помогает не только как компания, поддержку медикам своим личным участием оказывают и наши работники. Многие перечислили часть своей зарплаты на поддержку медперсонала. Эта благотворительная акция объединила специалистов всех уровней: руководителей компании от Москвы и до Дальнего Востока, горнорабочих, проходчиков, ГРОЗов, электрослесарей, горномонтажников, инженерно-технических работников, горных мастеров. В Кузбассе средства поступили от каждого пятого сотрудника", - сказал исполняющий обязанности генерального директора АО "СУЭК-Кузбасс" Анатолий Мешков.
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Новости СУЭКСергей ЦивилевСибирская угольная энергетическая компания
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