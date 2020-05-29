СУЭК помог застраховать работников скорой помощи Кузбасса

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Сибирская угольная энергетическая компания помогла застраховать сотрудников скорой помощи Кемеровской области, сообщает пресс-служба . Сибирская угольная энергетическая компания помогла застраховать сотрудников скорой помощи Кемеровской области, сообщает пресс-служба СУЭК

"Согласно достигнутым договоренностям, СУЭК, в том числе за счет добровольных пожертвований сотрудников компании, финансирует дополнительное страхование персонала учреждений скорой медицинской помощи, расположенных в территориях присутствия предприятий СУЭК и СГК. Правительство Кемеровской области-Кузбасса обеспечит страхование на всех остальных территориях региона. В общей сложности количество застрахованных составит 2 732 человека", - говорится в пресс-релизе.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, слова которого цитирует пресс-служба, сообщил, что областное правительство обратилось к компаниям и предпринимателям региона с призывом поддержать систему здравоохранения.

"Компания СУЭК откликнулась и собрала средства на дополнительное медицинское страхование для сотрудников и водителей Скорой помощи. Это свидетельство неравнодушия и настоящего кузбасского патриотизма", - сказал глава региона.

Пресс-служба компании напоминает, что СУЭК Андрея Мельниченко регулярно поддерживает кузбасские лечебные учреждения и организации в период пандемии. Медикам направлено большое число защитных масок и респираторов, перчаток, защитных костюмов-комбинезонов, значительные объемы физрастворов и дезинфицирующих средств, комплектующих для аппаратов ИВЛ.