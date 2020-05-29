В Киргизии возобновят работу туристические объекты и детские сады

БИШКЕК, 29 мая - РИА Новости. Туробъекты и детсады Туробъекты и детсады Киргизии , закрытые из-за пандемии коронавируса , возобновят свою деятельность в июне, сообщили РИА Новости в пятницу в республиканском штабе по борьбе с COVID-19.

"С 1 июня возобновят свою деятельность предприятия по производству и реализации товаров народного потребления и продовольственных товаров, предприятия в сфере бытового обслуживания населения, аудиторские и консалтинговые компании, рекламные агентства, туристические и рекреационные объекты", - заявил представитель штаба.

По его словам, организации в сфере дошкольного образования возобновят деятельность 5 июня.

На сегодняшний день в республике COVID-19 выявлен у 1662 человек, из которых 330 медработников. Погибли 16 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 1088 пациентов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано почти 5,6 миллиона случаев заболевания, умерли более 350 тысяч человек.