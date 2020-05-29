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2020-05-29T11:23
https://ria.ru/20200529/1572163922.html
В Киргизии возобновят работу туристические объекты и детские сады
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РИА Новости

В Киргизии возобновят работу туристические объекты и детские сады

11:23 29.05.2020
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© РИА Новости / Олег Ласточкин / Перейти в фотобанкБишкек
Бишкек
© РИА Новости / Олег Ласточкин
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Бишкек. Архивное фото
БИШКЕК, 29 мая - РИА Новости. Туробъекты и детсады Киргизии, закрытые из-за пандемии коронавируса, возобновят свою деятельность в июне, сообщили РИА Новости в пятницу в республиканском штабе по борьбе с COVID-19.
"С 1 июня возобновят свою деятельность предприятия по производству и реализации товаров народного потребления и продовольственных товаров, предприятия в сфере бытового обслуживания населения, аудиторские и консалтинговые компании, рекламные агентства, туристические и рекреационные объекты", - заявил представитель штаба.
По его словам, организации в сфере дошкольного образования возобновят деятельность 5 июня.
На сегодняшний день в республике COVID-19 выявлен у 1662 человек, из которых 330 медработников. Погибли 16 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 1088 пациентов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,6 миллиона случаев заболевания, умерли более 350 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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