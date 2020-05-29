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2020-05-29T11:23
https://ria.ru/20200529/1572163898.html
В МЧС предупредили о грозовых дождях с градом и сильным ветром в КБР
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РИА Новости

В МЧС предупредили о грозовых дождях с градом и сильным ветром в КБР

11:23 29.05.2020
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© Depositphotos / SV_ProductionВид из окна в дождливую погоду
Вид из окна в дождливую погоду
© Depositphotos / SV_Production
НАЛЬЧИК, 29 мая - РИА Новости. Сильные дожди с грозами, градом и шквалистым ветром до 28 метров в секунду ожидаются в ближайшие часы в Кабардино-Балкарии, они могут продлиться три дня, сообщает региональное ГУМЧС.
"В ближайшие один-два часа и до конца суток 29 мая, 30 мая, а также ночью и утром 31 мая местами на территории Кабардино-Балкарии ожидаются сильные дожди, грозы, град и шквалистое усиление ветра до 23-28 метров в секунду", - говорится в сообщении.
По информации МЧС, на реках республики возможен подъем уровня воды до неблагоприятных отметок, а в горах - сход селей малого объема.
В связи с этим есть вероятность подтопления пониженных участков местности, не имеющих естественного стока воды, прибрежных территорий, населенных пунктов, нарушения работы дренажно-коллекторных и ливневых систем, размыва берегов рек, подмыва опор мостов, а также повреждения объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения населения, отметили в ведомстве.
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Кабардино-Балкарская Республика (КБР)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
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