В МЧС предупредили о грозовых дождях с градом и сильным ветром в КБР

"В ближайшие один-два часа и до конца суток 29 мая, 30 мая, а также ночью и утром 31 мая местами на территории Кабардино-Балкарии ожидаются сильные дожди, грозы, град и шквалистое усиление ветра до 23-28 метров в секунду", - говорится в сообщении.