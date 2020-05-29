В МЧС предупредили о грозовых дождях с градом и сильным ветром в КБР

НАЛЬЧИК, 29 мая - РИА Новости. Сильные дожди с грозами, градом и шквалистым ветром до 28 метров в секунду ожидаются в ближайшие часы в Кабардино-Балкарии, они могут продлиться три дня, сообщает региональное ГУМЧС.
"В ближайшие один-два часа и до конца суток 29 мая, 30 мая, а также ночью и утром 31 мая местами на территории Кабардино-Балкарии ожидаются сильные дожди, грозы, град и шквалистое усиление ветра до 23-28 метров в секунду", - говорится в сообщении.
По информации МЧС, на реках республики возможен подъем уровня воды до неблагоприятных отметок, а в горах - сход селей малого объема.
В связи с этим есть вероятность подтопления пониженных участков местности, не имеющих естественного стока воды, прибрежных территорий, населенных пунктов, нарушения работы дренажно-коллекторных и ливневых систем, размыва берегов рек, подмыва опор мостов, а также повреждения объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения населения, отметили в ведомстве.