В Свердловской области за сутки умерли два пациента с COVID-19

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мая - РИА Новости. Еще два пациента с коронавирусом скончались в Свердловской области, общее число летальных случаев в регионе выросло до 25, сообщает в пятницу оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
"Зарегистрировано еще два случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 25", - говорится в сообщении.
За сутки в области зафиксировано 230 новых случаев COVID-19. Специалисты лаборатории ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" подтвердили диагноз у жителей Екатеринбурга, Арамильского, Артемовского, Ачитского городских округов, Белоярского, Березовского, Богдановича, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского, Камышловского района, Красноуфимска, Малышевского городского округа, Нижнего Тагила, Невьянска, Первоуральска, Полевского, Ревды, Режа, Североуральска, Сысертского городского округа, Талицкого, Туринского и Шалинского городских округов.
Всего в регионе зарегистрировано 4923 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, уточняет штаб.
Состояние 65 госпитализированных оценивается как тяжелое, 46 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 18 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 249. Остальные находятся в удовлетворительном состоянии.
Выписано еще 170 человек. Всего врачи вылечили 1997 пациентов, отмечает штаб.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.