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2020-05-29T12:37
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Кухня мечты: как самоизоляция помогла повару накормить больше людей
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РИА Новости

Кухня мечты: как самоизоляция помогла повару накормить больше людей

11:19 29.05.2020 (обновлено: 12:37 29.05.2020)
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© Фото из личного архива Дениса МихайликаКулинар и блогер Денис Михайлик
Кулинар и блогер Денис Михайлик
© Фото из личного архива Дениса Михайлика
Кулинар и блогер Денис Михайлик
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Владелец небольшого производства и доставки готовой еды Денис Михайлик с началом самоизоляции из-за коронавируса в России потерял инвестора, но решил, что это не повод прекращать работать и оставлять сотрудников без зарплаты: за месяц он нашел нового партнера, перестроился на другой формат и узнал, что со всеми можно договориться.
В рамках специального проекта РИА Новости и сайта стопкоронавирус.рф "Полет нормальный. Истории предпринимателей" кулинар и блогер Михайлик рассказал, как, имея небольшой бизнес, обойтись без обращений в банки за кредитом, почему сейчас социальная ответственность важнее прибыли и причем тут Гоблин.
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Испуг, расстройство, скидки

К середине марта поставки готовой еды в индивидуальных контейнерах в кофейни и несколько своих точек в московских торговых центрах у Михайлика шли уже около полугода и только начинали выходить в ноль по прибыли.
"Когда началась самоизоляция, инвестор нам сказал: "Ребята, дальше сами, денег больше не будет, производство, технику и товарный знак я забираю", он предложил выкупить технику по неприемлемым для нас ценам. У нас был месяц, чтобы доработать на его технике, и нам осталась фирма с названием, которое нам уже не принадлежало, к которой прилагались долги по торговым площадям", — рассказывает Денис.

"Я испугался, напрягся и расстроился одновременно. Бизнес, который год строился, — мы только заключили с первой сетью кофеен договор, только вышли на других сетевиков…" — продолжает Михайлик.

"Производители тех же машин-упаковщиков готовой еды, на которых мы очень завязаны, сейчас дают и скидки, и рассрочки. Мы нашли производителей этих упаковщиков российского производства — получили рассрочку, и нам их доставили. В целом кухня, собранная с первым инвестором, стоила восемь миллионов рублей, сейчас мы собрали новую кухню за 2,8 миллиона — почти в три раза дешевле", — поясняет кулинар.
Он добавляет, что новый инвестор нашелся среди друзей, и с названием "новой" компании решили не мудрить: "просто взял свою фамилию". "В банки обращаться я не стал — туда можно идти, только если положение совсем безвыходное. Если бы я не нашел инвестора, я все равно бы не пошел в банк и придумал бы, как справиться иначе", — объяснил предприниматель.
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Клиенты, покупки, раскрутки

Переформатирование из "бизнеса для бизнеса" (B2B) в "бизнес для потребителя" (B2C) в условиях пандемии происходило стремительно.
"В конце марта, когда все наши точки в ТЦ и все точки наших оптовых клиентов закрылись из-за коронавируса, нам пришлось срочно что-то решать. Идея, как остаться на плаву, лежала на поверхности — дать возможность всем приобретать еду по той цене, по которой обычно ее берут оптовики и накручивают свою маржу", — рассказывает предприниматель.
Сайт новой компании был сделан по шаблону за пять дней, и уже 3 апреля начали поступать первые заказы.
Михайлик уточняет, что, "естественно, такой огромной прибыли, которую получает любой общепит — 200-300%, из которых оплачивается аренда, ЖКХ, зарплата, — у нас нет. Мы сняли всю эту нагрузку: у нас только кухня, которую мы сейчас оперативно перенесли из Москвы в Подмосковье, что снизило затраты в четыре раза — с 400 тысяч рублей в месяц за помещение до 100".

"До этого я очень много занимался рекламой, соцсетями, полез в блогерскую деятельность — вел юмористический блог, но веселить людей на постоянной основе сложно, и блог стал кулинарным. Я понял, что готовить я люблю, и все, что с этим связано,
мне очень нравится", — рассказывает он, как принял решение изменить профессию.

"Я дружу с разными блогерами, в том числе знаком и с Дмитрием Пучковым (известный блогер Гоблин), который помог мне с рекламой. Мы разослали другим блогерам еду на тест. В сухом остатке — за счет медиаресурса, который у нас был, умудрились вытащить месячный оборот до 2,5 миллиона рублей в кризисный месяц. А докризисный оборот еле-еле подходил к одному миллиону в месяц", — продолжает Михайлик.
© Фото из личного архива Дениса МихайликаКулинар и блогер Денис Михайлик
Кулинар и блогер Денис Михайлик
© Фото из личного архива Дениса Михайлика
Кулинар и блогер Денис Михайлик

Коронавирус, благо, ответственность

Эру мировой самоизоляции не мог предвидеть ни один бизнесмен, даже тот, для кого пандемия коронавируса стала толчком для развития, поэтому решения принимались молниеносно, а новую стратегию писали практически "на коленке", говорит Михайлик.

"Стало ясно, что нужно сделать для людей максимально выгодное на данный момент предложение. И мы сделали минимальный пакет еды на двоих на пять дней за 3623 рубля — это 360 рублей на человека в день за завтрак, обед и ужин. Для меня по прибыльности это не настолько выгодно, однако это позволяет оставить людей на работе и продолжать работать", — рассказывает владелец кухни.

Он добавляет, что переход на прямые поставки людям в итоге оказался выгоднее работы с бизнесом. "Во-первых, других вариантов не было: все кафе перестали работать и хоть что-то покупать, кроме единиц, которые работают на выдачу. Сейчас обороты увеличились в три раза", — говорит предприниматель.
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Истории людей, оказавшихся почти на дне из-за эпидемии
В компании Михайлика работает около 25 человек — повара, закупщики, логисты, операторы. "Надо было принять, что в мире наступил глобальный слом, который повлиял на всех, который повлиял на покупательскую способность, на возможность выходить из дома. Я решил так: если ты можешь помочь согражданам и при этом как-то обеспечить себя, своих сотрудников — сохранить им работу и доход — тогда, может, что-то и получится", — говорит кулинар.
"Я понимаю, что это был один шанс на миллион, но надо было что-то делать, и мы сделали", — объясняет он.
В будущее предприниматель смотрит с оптимизмом и рассчитывает, что конец самоизоляции даст возможность и расширить ассортимент предлагаемых блюд, и увеличить обороты.

"Я очень сомневаюсь, что после окончания режима самоизоляции откроются многие точки общепита. Сети откроются, они могут себе позволить переждать кризисное время, но после карантина все будет по-другому. Я уверен, что будут востребованы поставки готовой еды в сетевые компании, а наработки по ним у нас уже есть, эту перспективу мы не закрываем и как раз ищем варианты роста в этом направлении", — заключил Михайлик.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаПолет нормальный. Истории предпринимателейКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Московская область (Подмосковье)Экономика
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