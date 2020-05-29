В Польше число случаев COVID-19 приблизилось к 23 тысячам

ВАРШАВА, 29 мая – РИА Новости. Число выявленных носителей коронавирусной инфекции в Число выявленных носителей коронавирусной инфекции в Польше приблизилось к 23 тысячам, сообщает министерство здравоохранения страны.

По данным минздрава, за отчетный период – с вечера четверга до утра пятницы – лабораторные исследования подтвердили наличие коронавируса у 141 человека. Общее количество выявленных случаев составило 22 964.

За тот же период от коронавирусной инфекции скончались 5 человек. Общее число летальных случаев составило 1 043.

Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший из Германии . Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе лечения.

По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 2 035 человек, 79 995 находятся на карантине, 10 692 выздоровели.

С марта в Польше в связи с распространением коронавирусной инфекции действует режим эпидемии.