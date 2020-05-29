Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-29T11:13
https://ria.ru/20200529/1572163341.html
В Польше число случаев COVID-19 приблизилось к 23 тысячам
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570298235_0:0:3076:1731_1036x0_80_0_0_6948123934a98b60ceb313646d262588.jpg
РИА Новости

В Польше число случаев COVID-19 приблизилось к 23 тысячам

11:13 29.05.2020
349
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПолицейские в парке Варшавы
Полицейские в парке Варшавы
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Полицейские в парке Варшавы. Архивное фото
ВАРШАВА, 29 мая – РИА Новости. Число выявленных носителей коронавирусной инфекции в Польше приблизилось к 23 тысячам, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным минздрава, за отчетный период – с вечера четверга до утра пятницы – лабораторные исследования подтвердили наличие коронавируса у 141 человека. Общее количество выявленных случаев составило 22 964.
Прохожие в медицинских масках на улице в Варшаве
27 мая, 13:41
Жителям Польши разрешили ходить по улице без масок. Но есть условие
За тот же период от коронавирусной инфекции скончались 5 человек. Общее число летальных случаев составило 1 043.
Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший из Германии. Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе лечения.
По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 2 035 человек, 79 995 находятся на карантине, 10 692 выздоровели.
С марта в Польше в связи с распространением коронавирусной инфекции действует режим эпидемии.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
600100
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ПольшаГерманияВ мире
Рекомендуем
Тест на коронавирус
В Бельгии число заразившихся коронавирусом достигло 58 061
Машина скорой помощи в Швеции
В Швеции число жертв коронавируса превысило 4,3 тысячи
Токио
В Токио начнут вторую фазу ослабления ограничений по коронавирусу
Тегеран
В Иране выявили 2819 новых случаев заражения коронавирусом за сутки
Машина скорой помощи в Польше
В Польше число заразившихся коронавирусом возросло до 22,6 тысячи
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Швейцарии число заразившихся коронавирусом достигло 30 828
Тестирование на коронавирус
На Украине число выявленных случаев COVID-19 выросло до 22 811
Машина скорой помощи в Румынии
В Румынии число случаев COVID-19 приблизилось к 19 тысячам
Таллин
В Эстонии число заразившихся коронавирусом достигло 1859
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
В Польше ослабили ограничения по коронавирусу
Медицинский работник берет тест на коронавирус в Нидерландах
Число случаев COVID-19 в Нидерландах превысило 46,1 тысячи
Автомобиль скорой помощи Литвы
В Литве число заразившихся коронавирусом выросло до 1662
Медик выходит из машины скорой помощи
В России за сутки умерли 232 пациента с COVID-19
Сотрудник НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ в специально созданном инфекционном корпусе
В России за сутки выявили 8572 случая заражения коронавирусом
Прохожие в медицинских масках на улице в Варшаве
В Польше число выявленных случаев COVID-19 возросло до 22 303
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:57Журнал Forbes лишил Кайли Дженнер статуса миллиардера
20:56Астронавт объяснил, почему невозможно свистнуть в скафандре
20:56В Японии подтвердили 74 новых случая коронавируса
20:53Во Франции умерли 52 пациента с коронавирусом
20:51В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 14 июня
20:48В Самарской области продлили режим ограничений
20:47Путин подписал указ о проведении парадов в честь 75-летия Победы 24 июня
20:44В штате Нью-Йорк выявили рекордно низкое число смертей от COVID-19
20:42МИД прокомментировал протесты в США из-за убийства Джорджа Флойда
20:40Беглов оценил ситуацию с коронавирусом в Петербурге
20:38Прокуратура проверяет данные об осквернении Вечного огня в Одинцово
20:36Саратовский губернатор прокомментировал сборы с бюджетников на медцентр
20:31Уилан после операции получает всю необходимую помощь, заявили в МИД
20:30Аксенов назвал дату начала работы "Артека"
20:25Путин объявил 24 июня выходным днем
20:24Экс-депутат Рады заявил о давлении на Украину и Германию из-за Байдена
20:24В новой Москве загорелся склад
20:20Полиция Миннесоты произвела аресты за грабежи и поджоги
20:17Штрафы за сокрытие транспортных происшествий могут вырасти в четыре раза
20:15Голикова озвучила статистику смертности от коронавируса за апрель
Лента новостейМолния