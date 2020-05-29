В ЕР надеются, что электронное голосование станет обыденностью

"Партия будет обсуждать в электронном формате вносимые законопроекты. Мы будем проводить вебинары, семинары, обучения с помощью своих сервисов. Партия - это 85 субъектов, 90 тысяч первичных отделений, огромное количество депутатов разных уровней. И для всех лиц, которые являются членами партии, которым небезразлична судьба партии, мы и создаем вот эти сервисы и продукты — для того чтобы коммуникация как внутри партии, так и коммуникация с избирателями носила более быстрый, стремительный, молниеносный характер", - разъяснил Перминов.