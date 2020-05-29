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В ЕР надеются, что электронное голосование станет обыденностью
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РИА Новости

В ЕР надеются, что электронное голосование станет обыденностью

11:09 29.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЭлектронное голосование
Электронное голосование
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Электронное голосование. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Электронный формат голосования скоро станет обыденностью для россиян, заявил замсекретаря генсовета "Единой России" Сергей Перминов, добавив, что правящая партия готова делиться с ЦИК РФ наработками по организации электронных процедур голосования.
В понедельник стартовала процедура предварительного голосования ЕР. Победители будут представлять правящую партию на выборах в сентябре. В этом году из-за пандемии коронавируса процедура проводится в цифровом формате. По словам Перминова, новый формат праймериз полностью оправдал себя.
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"Электронная форма голосования, безусловно, будет обыденностью нашей жизни: как онлайн-перевод денег, заказ пиццы или такси - тут пророком не обязательно быть. "Единая Россия" готова делиться опытом организации подобных процессов с Центральной избирательной комиссией", - сказал Перминов в интервью РИА Новости.
Он отметил, что партия еще до введения карантинных мер широко применяла электронный формат работы. На сегодняшний день ЕР готовит несколько новых цифровых проектов, которыми будет готова делиться с другими политическими движениями и партиями. Так, ЕР уже внедрила систему, которая позволяет в режиме онлайн видеть все, что происходит в отделениях всех 85 субъектов РФ. Кроме того, к запуску готовится проект с рабочим названием "Прочное основание", который станет площадкой для коммуникации партийцев.
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"Партия будет обсуждать в электронном формате вносимые законопроекты. Мы будем проводить вебинары, семинары, обучения с помощью своих сервисов. Партия - это 85 субъектов, 90 тысяч первичных отделений, огромное количество депутатов разных уровней. И для всех лиц, которые являются членами партии, которым небезразлична судьба партии, мы и создаем вот эти сервисы и продукты — для того чтобы коммуникация как внутри партии, так и коммуникация с избирателями носила более быстрый, стремительный, молниеносный характер", - разъяснил Перминов.
По окончании электронных праймериз ЕР будет рассматривать возможность распространить эту процедуру на выборах в Госдуму в 2021 году. Для этого партия проанализирует результаты предварительного голосования и вместе с экспертами поставит вопрос о том, насколько эту модель можно применять в масштабах всей страны.
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Сергей ПерминовГосдума РФЕдиная РоссияПолитика
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