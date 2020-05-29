Китай пригрозил США ответными мерами на вмешательство в дела Гонконга

"США следует немедленно прекратить вмешиваться в дела Гонконга, если они продолжат настаивать на вмешательстве, Китай готов предпринять необходимые контрмеры", - заявил дипломат.
Как заявил ранее госсекретарь США Майк Помпео, он уведомил конгресс о том, что Гонконг "больше не автономен от Китая", хотя это было предусмотрено при передаче территории от Великобритании китайским властям в 1997 году. Изменение оценки госдепартамента влечет за собой изменение политики в отношении Гонконга, однако Помпео не уточнил, что именно может предпринять администрация.
Ранее депутаты Всекитайского собрания народных представителей приняли "Решение о создании и совершенствовании правовой системы и правоприменительных механизмов по обеспечению национальной безопасности в специальном административном районе Гонконг". Резолюция делегирует Постоянному комитету ВСНП разработку законопроекта о национальной безопасности специально для Гонконга. При этом газета South China Morning Post со ссылкой на осведомленный источник сообщила, что ПК ВСНП понадобится около двух недель, чтобы принять закон, это значит, что он может вступить в силу в августе.