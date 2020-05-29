В Эстонии число заразившихся коронавирусом достигло 1859

"Вирус COVID-19 диагностировали у 1859 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января в Эстонии было проведено более 82 тысяч тестов на коронавирус. В больницах находится 31 пациент. За сутки от COVID-19 умерла 80-летняя женщина, всего за время пандемии скончались 67 человек", - говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента.