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Распространение нового коронавируса
2020-05-29T11:07
https://ria.ru/20200529/1572162803.html
В Эстонии число заразившихся коронавирусом достигло 1859
https://cdn25.img.ria.ru/images/realty/40732/16/407321630_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_120c21a406bfee761e98685934426990.jpg
РИА Новости

В Эстонии число заразившихся коронавирусом достигло 1859

11:07 29.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкТаллин
Таллин
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Таллин. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 29 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии за минувшие сутки увеличилось на восемь, достигнув 1859, сообщил в пятницу республиканский департамент здоровья.
"Вирус COVID-19 диагностировали у 1859 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января в Эстонии было проведено более 82 тысяч тестов на коронавирус. В больницах находится 31 пациент. За сутки от COVID-19 умерла 80-летняя женщина, всего за время пандемии скончались 67 человек", - говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента.
Эстония с 18 мая вышла из режима чрезвычайного положения, которое было объявлено 12 марта, но послабления вводятся постепенно в несколько этапов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,6 миллиона случаев заболевания, умерли более 350 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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