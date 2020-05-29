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2020-05-29T11:06
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В Челябинске осудили обвиняемого в убийстве двух человек на кладбище
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РИА Новости

В Челябинске осудили обвиняемого в убийстве двух человек на кладбище

11:06 29.05.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 29 мая – РИА Новости. Суд приговорил к 12 годам и 6 месяцам колонии строгого режима 35-летнего жителя Челябинской области, обвиняемого в расстреле двух человек на кладбище в 2019 году, сообщило в пятницу СУСК России по региону.
Как сообщало следствие, днем 20 марта 2019 года на территории Успенского кладбища Курчатовского района Челябинска обнаружены тела двух мужчин с огнестрельными ранениями. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц).
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По данным СК, обвиняемый, скрывшийся с места происшествия, в тот же день явился в правоохранительные органы и сообщил о преступлении, совершенном в ходе конфликта. Также он рассказал о том, где хранится огнестрельное оружие, оказал содействие в установлении обстоятельств преступления.
"Приговором суда осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет 6 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
С осужденного взыскали более 1,8 миллиона рублей в счет возмещения морального вреда, уточняется в сообщении.
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Следственный комитет России (СК РФ)ЧелябинскКурчатовский районЧелябинская областьПроисшествия
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