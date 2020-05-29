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2020-05-29T11:09
https://ria.ru/20200529/1572162710.html
На северо-востоке Москвы произошло еще одно ДТП с грузовиками
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/1d/1565361139_0:317:3078:2048_1036x0_80_0_0_f243b1625f94cc0da4105ae08be88846.jpg
РИА Новости

На северо-востоке Москвы произошло еще одно ДТП с грузовиками

11:05 29.05.2020 (обновлено: 11:09 29.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Два человека пострадали при столкновении двух грузовиков на МКАД на северо-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
"На 97-м километре МКАД в результате дорожно-транспортного происшествия произошло столкновение двух грузовых автомобилей. В одном из автомобилей в результате аварии оказались зажаты люди", - сказал собеседник агентства.
После проведения деблокации всех спасенных передали медикам для осмотра и оказания помощи. В результате ДТП пострадали два человека. Обстоятельства происшествия выясняются.
Как сообщалось ранее, неподалеку от этого места, на 102-м километре МКАД, столкнулись три грузовика и пострадали три человека.
Синоптики прогнозируют, что дожди в Москве будут идти весь день, за 24 часа выпадет 40 миллиметров осадков, это три четверти месячной нормы.
Автомобили на Московской кольцевой автомобильной дороге
10:00
Три человека пострадали в ДТП с тремя грузовиками на МКАД
101102
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваПроисшествия
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