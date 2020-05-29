На северо-востоке Москвы произошло еще одно ДТП с грузовиками

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Два человека пострадали при столкновении двух грузовиков на МКАД на северо-востоке Два человека пострадали при столкновении двух грузовиков на МКАД на северо-востоке Москвы , сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС

"На 97-м километре МКАД в результате дорожно-транспортного происшествия произошло столкновение двух грузовых автомобилей. В одном из автомобилей в результате аварии оказались зажаты люди", - сказал собеседник агентства.

После проведения деблокации всех спасенных передали медикам для осмотра и оказания помощи. В результате ДТП пострадали два человека. Обстоятельства происшествия выясняются.

Как сообщалось ранее, неподалеку от этого места, на 102-м километре МКАД, столкнулись три грузовика и пострадали три человека.