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2020-05-29T11:04
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Китай призвал другие страны прекратить вмешательство в дела Гонконга
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РИА Новости

Китай призвал другие страны прекратить вмешательство в дела Гонконга

11:04 29.05.2020
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© РИА Новости / Мигель КанделаГонконг
Гонконг
© РИА Новости / Мигель Кандела
Гонконг. Архивное фото
ПЕКИН, 29 мая – РИА Новости. Китай призывает другие страны немедленно прекратить вмешательство в дела Гонконга, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
"Соответствующие страны грубо вмешиваются в дела Гонконга и во внутренние дела КНР, Китай осуждает это и выражает решительный протест, мы сделали соответствующим странам представление… Мы призываем все соответствующие страны уважать суверенитет Китая и прекратить любые попытки вмешательства в дела Гонконга", - заявил дипломат, комментируя общее заявление МИД Великобритании, Австралии, Канады и США.
Ранее в совместном заявлении МИД Соединенного Королевства, Австралии, Канады и США сообщалось, что решение властей КНР о разработке для Гонконга закона о нацбезопасности противоречит положениям подписанной Британией и Китаем декларации об автономии региона.
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МИД КНРГонконгКанадаКитайАвстралияСШАВ мире
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