Китай призвал другие страны прекратить вмешательство в дела Гонконга

"Соответствующие страны грубо вмешиваются в дела Гонконга и во внутренние дела КНР, Китай осуждает это и выражает решительный протест, мы сделали соответствующим странам представление… Мы призываем все соответствующие страны уважать суверенитет Китая и прекратить любые попытки вмешательства в дела Гонконга", - заявил дипломат, комментируя общее заявление МИД Великобритании, Австралии, Канады и США.
27 мая, 21:30АкцентыШеф, все пропало! В США забеспокоились о ГонконгеГоссекретарь США Майк Помпео бьет в набат. Гонконг утратил свою автономию от Китая, заявил он Конгрессу. И только слепой этого не видит, уверен госсекретарь. А ведь по соглашению между КНР и Великобритании Гонконг должен сохранять свою автономию.