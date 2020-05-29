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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-29T11:05
https://ria.ru/20200529/1572162486.html
В Ростовской области число жертв коронавируса выросло до 36
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

В Ростовской области число жертв коронавируса выросло до 36

11:05 29.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 мая - РИА Новости. Пожилая женщина с коронавирусом, имеющая заболевания сердечно-сосудистой системы и онкологию, скончалась в Ростовской области, число летальных случаев достигло 36, сообщает правительство региона.
По данным областного Роспотребнадзора, за последние сутки число инфицированных коронавирусом в регионе увеличилось на 141 и достигло 4428. Коэффициент распространения инфекции – 0,9.
"За последние сутки скончался еще один человек с коронавирусом, это 76-летняя женщина из Белокалитвинского района. В анамнезе были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы с осложнениями, онкозаболевание", - сообщает правительство.
Таким образом, за весь период в области скончались 36 человек с COVID-19, выздоровели 1590 человек. Под медицинским наблюдением находятся 9,1 тысячи человек. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ - 28 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Белокалитвинский районРостовская областьОбщество
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