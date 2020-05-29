В Ростовской области число жертв коронавируса выросло до 36

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 мая - РИА Новости. Пожилая женщина с коронавирусом, имеющая заболевания сердечно-сосудистой системы и онкологию, скончалась в Ростовской области, число летальных случаев достигло 36, сообщает правительство региона.
По данным областного Роспотребнадзора, за последние сутки число инфицированных коронавирусом в регионе увеличилось на 141 и достигло 4428. Коэффициент распространения инфекции – 0,9.
"За последние сутки скончался еще один человек с коронавирусом, это 76-летняя женщина из Белокалитвинского района. В анамнезе были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы с осложнениями, онкозаболевание", - сообщает правительство.
Таким образом, за весь период в области скончались 36 человек с COVID-19, выздоровели 1590 человек. Под медицинским наблюдением находятся 9,1 тысячи человек. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ - 28 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.