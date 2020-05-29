Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-29T10:57
https://ria.ru/20200529/1572162161.html
Прямое авиасообщение между Сочи и Ижевском откроется с 4 июля
https://cdn25.img.ria.ru/images/156178/32/1561783293_0:92:2248:1357_1036x0_80_0_0_58ec2b795276f3172b61fa5d9e068dc0.jpg
РИА Новости

Прямое авиасообщение между Сочи и Ижевском откроется с 4 июля

10:57 29.05.2020
185
© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет
Пассажирский самолет
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет. Архивное фото
СОЧИ, 29 мая – РИА Новости. Авиакомпания "Ижавиа" возобновляет прямое авиасообщение по между Ижевском и Сочи с 4 июля, сообщает международный аэропорт Сочи.
Отмечается, что в рамках летней программы полетов авиакомпания "Ижавиа" возобновляет рейсы в Сочи. Регулярные рейсы по этому направлению запланированы до 21 сентября.
"Авиакомпания "Ижавиа" возобновляет прямое авиасообщение по маршруту "Ижевск-Сочи" с 4 июля 2020 года. Рейсы будут выполняться дважды в неделю на воздушном судне ЯК-42 вместимостью до 120 пассажиров", - говорится в сообщении.
Уточняется, что отправление из Ижевска запланировано по воскресеньям и пятницам. Вылет в обратном направлении по понедельникам и субботам в 02.40. Время в пути составит 3 часа.
Пассажирский самолет в небе
10:47Распространение нового коронавируса
Вывозной рейс из Афин в Москву запланировали на 31 мая
000000
Обсудить 0
ИжавиаСочиИжевскОбщество
Рекомендуем
Трудовая книжка
Минтруд разработал особый порядок увольнения при пандемии
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Мясников объяснил причины ослабления коронавируса в России
Объявления о кредитах
В России за месяц резко выросла доля просроченных микрозаймов
Агитационный плакат общероссийского голосования по поправкам в Конституции в Новосибирске
Голосование по Конституции может продлиться несколько дней
Рабочий на газокомпрессорной станции газопровода Ямал — Европа в районе города Несвиж
Мощности газопровода "Ямал — Европа" остаются невостребованными
Сторожевой корабль Адмирал Григорович
Фрегат "Адмирал Григорович" пресек нападение "пиратов" в Индийском океане
Картина Пабло Пикассо Моряк на аукционе Christie's в Гонконге
Страховщик требует возместить ему 20 миллионов за дыру в работе Пикассо
Художник Никас Сафронов на прогулочном теплоходе во время первого Чемпионата Мира по граффити 3D на Москве-реке Nextproekt
Никас Сафронов резко ответил "жалующимся на безденежье" артистам
Владивосток
В Приморье продлили режим повышенной готовности
Актёр Тимур Родригез
Тимур Родригез — о том, как стать популярным блогером, и отдыхе с семьей
Газокомпрессорная станция на Украине
Добровольно в кабалу: Украина отдаст американцам последний ценный актив
Пляж Чайка-1 в Сочи
В Госдуме дали прогноз по срокам открытия пляжей
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
Трубоукладчик "Академик Черский" вернулся в немецкий порт Мукран
Сотрудник ФСБ России
В Красноярске пресекли деятельность интернет-магазина наркотиков
Посетитель в многофункциональном миграционном центре
Источник: в России могут ввести специальное приложение для мигрантов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:57Журнал Forbes лишил Кайли Дженнер статуса миллиардера
20:56Астронавт объяснил, почему невозможно свистнуть в скафандре
20:56В Японии подтвердили 74 новых случая коронавируса
20:53Во Франции умерли 52 пациента с коронавирусом
20:51В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 14 июня
20:48В Самарской области продлили режим ограничений
20:47Путин подписал указ о проведении парадов в честь 75-летия Победы 24 июня
20:44В штате Нью-Йорк выявили рекордно низкое число смертей от COVID-19
20:42МИД прокомментировал протесты в США из-за убийства Джорджа Флойда
20:40Беглов оценил ситуацию с коронавирусом в Петербурге
20:38Прокуратура проверяет данные об осквернении Вечного огня в Одинцово
20:36Саратовский губернатор прокомментировал сборы с бюджетников на медцентр
20:31Уилан после операции получает всю необходимую помощь, заявили в МИД
20:30Аксенов назвал дату начала работы "Артека"
20:25Путин объявил 24 июня выходным днем
20:24Экс-депутат Рады заявил о давлении на Украину и Германию из-за Байдена
20:24В новой Москве загорелся склад
20:20Полиция Миннесоты произвела аресты за грабежи и поджоги
20:17Штрафы за сокрытие транспортных происшествий могут вырасти в четыре раза
20:15Голикова озвучила статистику смертности от коронавируса за апрель
Лента новостейМолния