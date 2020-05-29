Прямое авиасообщение между Сочи и Ижевском откроется с 4 июля

Отмечается, что в рамках летней программы полетов авиакомпания "Ижавиа" возобновляет рейсы в Сочи. Регулярные рейсы по этому направлению запланированы до 21 сентября.

"Авиакомпания "Ижавиа" возобновляет прямое авиасообщение по маршруту "Ижевск-Сочи" с 4 июля 2020 года. Рейсы будут выполняться дважды в неделю на воздушном судне ЯК-42 вместимостью до 120 пассажиров", - говорится в сообщении.