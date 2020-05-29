Оперштаб назвал возраст заразившихся коронавирусом в Москве

"В столице подтверждено 2332 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 175 829 случаев коронавируса. 42,7% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33% – от 46 до 65 лет, 10,6% - от 66 до 79 лет, еще 6,7% – старше 80 лет. Также 7% среди заболевших - дети", - говорится в сообщении.