Россияне увидят затмение Венеры

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Россияне смогут 19 июня в дневное время наблюдать затмение Венеры, когда ее закроет Луна, сообщает в пятницу Московский планетарий.
"19 июня – затмение (покрытие) Венеры Луной при дневной видимости в России 12.00", - говорится в сообщении на сайте планетария.
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"Насладиться этим зрелищем нам, жителям европейской части России, не удастся", - отметила она.
Собеседница агентства пояснила, что называют кольцеобразным затмением.
"Когда происходит полное затмение, то Луна, находясь в фазе новолуния, полностью закрывает солнечный диск. Но иногда бывает так, что Луна находится немного дальше от Земли, и поэтому ее диск чуть-чуть меньше, чем диск Солнца. И тогда она закрывает не полностью диск, а центральную его часть, а вокруг образуется яркое светящееся кольцо. (Затмение) состоится 21 июня в 9.40 мск", - добавила она.