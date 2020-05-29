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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-05-29T10:52
https://ria.ru/20200529/1572160602.html
Россия зафиксировала три нарушения перемирия в Сирии за сутки
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/1/18/1563841882_0:59:1686:1007_1036x0_80_0_0_3062445ee41b343cb7e178cc2811665c.jpg
РИА Новости

Россия зафиксировала три нарушения перемирия в Сирии за сутки

10:52 29.05.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПатруль российской военной полиции в Сирии
Патруль российской военной полиции в Сирии
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Патруль российской военной полиции в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Россия и Турция в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за сутки зафиксировали по три нарушения, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано три факта открытия огня в провинции Идлиб. Турецкой частью представительства зафиксировано три факта открытия огня в провинциях: Латакия – 1, Идлиб – два", - говорится в тексте бюллетеня.
Отмечается, что в течение суток центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев гуманитарные акции не проводил.
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