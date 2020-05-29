Россия зафиксировала три нарушения перемирия в Сирии за сутки

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано три факта открытия огня в провинции Идлиб. Турецкой частью представительства зафиксировано три факта открытия огня в провинциях: Латакия – 1, Идлиб – два", - говорится в тексте бюллетеня.
Отмечается, что в течение суток центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев гуманитарные акции не проводил.