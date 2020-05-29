Китай призвал США прекратить политические манипуляции вокруг Гонконга

"США, запрашивая обсуждение в СБ ООН этого вопроса (решения ВСНП по законопроекту о безопасности Гонконга – ред.), грубо вмешиваются во внутренние дела Китая… Мы призывам США немедленно прекратить эти политические манипуляции", - заявил дипломат.
Ранее источник в СБ сообщил РИА Новости, что Великобритания и США хотят обсудить в пятницу в Совбезе ООН ситуацию вокруг Гонконга.
Как заявил ранее госсекретарь США Майк Помпео, он уведомил конгресс о том, что Гонконг "больше не автономен от Китая", хотя это было предусмотрено при передаче территории от Великобритании китайским властям в 1997 году. Изменение оценки госдепартамента влечет за собой изменение политики в отношении Гонконга, однако Помпео не уточнил, что именно может предпринять администрация.
Ранее депутаты Всекитайского собрания народных представителей приняли "Решение о создании и совершенствовании правовой системы и правоприменительных механизмов по обеспечению национальной безопасности в специальном административном районе Гонконг". Резолюция делегирует Постоянному комитету ВСНП разработку законопроекта о национальной безопасности специально для Гонконга. При этом газета South China Morning Post со ссылкой на осведомленный источник сообщила, что ПК ВСНП понадобится около двух недель, чтобы принять закон, это значит, что он может вступить в силу в августе.
Вчера, 19:32Сказано в эфире"Санкций не опасаются". Россиянка рассказала о ситуации в Гонконге: В США пригрозили ввести санкции против Китая, если Пекин с помощью нового закона "захватит" Гонконг. Частный гид из Гонконга Оксана Шматок в эфире радио Sputnik рассказала о текущей обстановке в этом специальном административном районе.