В Сирию за сутки вернулись около 70 беженцев из-за рубежа

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории Ливана через пункт пропуска "Телль-Калах" возвратились 69 беженцев (женщин – 20, детей – 35). Из Иордании через пункт пропуска "Насиб" вывод беженцев не осуществлялся", - говорится в сообщении.
Кроме того, в места постоянного проживания внутри страны в течение суток беженцы не возвращались.
Добавляется, что инженерные подразделения ВС Сирии за сутки разминировали 2,1 гектара территории в населенных пунктах Дума (провинция Дамаск), Джасим и Эль-Харра (провинция Дераа). Обнаружено и уничтожено 32 взрывоопасных предмета.