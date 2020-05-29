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2020-05-29T12:50
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Московский таксист спас клиентку из плена благодаря приложению
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РИА Новости

Московский таксист спас клиентку из плена благодаря приложению

10:51 29.05.2020 (обновлено: 12:50 29.05.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТакси
Такси
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Подрабатывающий таксистом житель Москвы случайно спас клиентку из плена, сообщают "Вести".
В ночь на 27 мая мужчина принял заказ через приложение агрегатора такси на смартфоне и направился в Троицк. По пути ему стали приходить сообщения с просьбой о помощи. Сделавшая заказ женщина писала, что ее удерживают силой в неизвестном месте и подвергают сексуальному насилию.
Водитель прибыл по указанному в заказе адресу, но там никого не было. Тогда он позвонил в 112, сообщил все, что ему успела написать пострадавшая, после чего полицейские отследили ее местонахождение. Женщину освободили, ее насильников задержали.
Руководство службы такси назвало водителя героем и пообещало наградить.
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