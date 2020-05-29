Московский таксист спас клиентку из плена благодаря приложению

В ночь на 27 мая мужчина принял заказ через приложение агрегатора такси на смартфоне и направился в Троицк. По пути ему стали приходить сообщения с просьбой о помощи. Сделавшая заказ женщина писала, что ее удерживают силой в неизвестном месте и подвергают сексуальному насилию.

Водитель прибыл по указанному в заказе адресу, но там никого не было. Тогда он позвонил в 112, сообщил все, что ему успела написать пострадавшая, после чего полицейские отследили ее местонахождение. Женщину освободили, ее насильников задержали.