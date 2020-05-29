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2020-05-29T10:48
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Верховный суд Австралии открыл доступ к частной переписке Елизаветы II
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РИА Новости

Верховный суд Австралии открыл доступ к частной переписке Елизаветы II

10:48 29.05.2020
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© AP Photo / Joe Giddens/PAБританская королева Елизавета II
Британская королева Елизавета II
© AP Photo / Joe Giddens/PA
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Верховный суд Австралии в пятницу постановил открыть доступ к частной переписке Королевы Великобритании Елизаветы II с генералом-губернатором Австралии Джоном Керром в 1970-х годах во времена политического кризиса, который завершился отставкой австралийского премьер-министра Гофа Уитлэма, сообщает телеканал ABC.
Так называемые "дворцовые письма" могут пролить свет на то, что было известно Королеве о потрясшем австралийское общество решении её официального представителя - генерал-губернатора - отправить в отставку премьер-министра Уитлэма, проводившего непопулярные у оппозиции реформы, и назначить главу оппозиционной Либеральной партии Малкольма Фрейзера на его место.
"Это замечательный результат для нашей истории, прекрасное решение с точки зрения транспарентности и подотчетности правительства, но, самое главное, это действительно важное решение, которое позволит узнать всю историю отставки правительства Уитлэма", – заявила историк Дженни Хокинг, которая добивалась открытия доступа к переписке с 2016 года.
"Эта история, покрытая завесой тайны, полная искажений и неизвестного", - отметила она.
Ранее федеральный суд постановил, что переписка носила частный характер, доступ к ней мог быть открыт не ранее 2027 года и только с разрешения Королевы, однако Верховный суд отменил это решение и объявил письма доступными для общественности.
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Елизавета IIДжон КерриВеликобританияАвстралияВ мире
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