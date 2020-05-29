Верховный суд Австралии открыл доступ к частной переписке Елизаветы II

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Верховный суд Австралии в пятницу постановил открыть доступ к частной переписке Королевы Великобритании Елизаветы II с генералом-губернатором Австралии Джоном Керром в 1970-х годах во времена политического кризиса, который завершился отставкой австралийского премьер-министра Гофа Уитлэма, сообщает Верховный суд Австралии в пятницу постановил открыть доступ к частной переписке Королевы Великобритании Елизаветы II с генералом-губернатором Австралии Джоном Керром в 1970-х годах во времена политического кризиса, который завершился отставкой австралийского премьер-министра Гофа Уитлэма, сообщает телеканал ABC

Так называемые "дворцовые письма" могут пролить свет на то, что было известно Королеве о потрясшем австралийское общество решении её официального представителя - генерал-губернатора - отправить в отставку премьер-министра Уитлэма, проводившего непопулярные у оппозиции реформы, и назначить главу оппозиционной Либеральной партии Малкольма Фрейзера на его место.

"Это замечательный результат для нашей истории, прекрасное решение с точки зрения транспарентности и подотчетности правительства, но, самое главное, это действительно важное решение, которое позволит узнать всю историю отставки правительства Уитлэма", – заявила историк Дженни Хокинг, которая добивалась открытия доступа к переписке с 2016 года.

"Эта история, покрытая завесой тайны, полная искажений и неизвестного", - отметила она.